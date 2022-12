Antonio Villamizar, un ingeniero de sonido colombiano de talla internacional Emprendedores de Hoy

miércoles, 28 de diciembre de 2022, 11:51 h (CET)

Para planear la gira o la presentación de un cantante a nivel mundial, se debe contar con un robusto equipo de profesionales de diferentes áreas, pero si hay uno de vital importancia es el ingeniero de sonido, ya que de él depende la calidad del espectáculo que un artista le entregue a su público. “El audio es como el flujo sanguíneo de un cantante”, así lo expresa, Antonio Villamizar, el ingeniero de sonido colombiano, especialista en System Tech, uno de los profesionales con mayor autoridad en la industria del entretenimiento de la última década.

Villamizar, desde hace algo más de 24 años, ha ido configurando el sonido de artistas como Coldplay, Sting, Juan Luis Guerra, e incluso, algunas de las discotecas más famosas del mundo, y hoy en día, siendo uno de los latinos más aclamados por los equipos de producción en los diferentes continentes, persiste en el estudio del avance y el desempeño de las nuevas tecnologías. Tanto es así que cuenta con el respaldo de prestigiosas marcas de sonido, quienes tienen muy presente su opinión y retroalimentación antes de liberar nuevas referencias al mercado, “los daños que hice al principio de mi carrera fueron innumerables y además catastróficos, sin lugar a dudas eso fue lo que me brindó el mayor conocimiento… nunca he tenido miedo de experimentar y de llevar los recursos técnicos ni intelectuales al máximo”, menciona el especialista al hablar acerca de su trabajo.

Y es que en esta industria multimillonaria, donde los artistas compiten constantemente por la diferenciación de sus propuestas, no hay espacio para la improvisación ni para exponer la calidad de sus entregas, esto lo ha entendido Antonio Villamizar desde un principio y, por tanto, su trabajo es sello de garantía donde quiera que lo contratan, ya que son muy pocos los profesionales en el mundo que realizan un trabajo de esta categoría.

Durante su carrera profesional, ha participado en festivales como Lollapalooza, Altavoz Medellín, e incluso Rock al Parque en Bogotá, donde ha formado una legión de talentosos “pupilos”, como él los llama con inmenso respeto y cariño, quienes en un principio fueron sus asistentes y ahora son los ingenieros de sonido de artistas de gran nombre, asunto que le produce una gran satisfacción cuando comparte escenario con ahora sus colegas, antes aprendices, y como muchos de ellos suelen decir, “venir de la escuela de Antonio Villamizar, es un diploma que no te ganas en ninguna universidad”.

La excelencia del trabajo de Villamizar se expande día a día, dejando el nombre de su país en alto, mientras hace sonar cada vez mejor a los artistas que confían en su conocimiento. Es posible seguir la trayectoria de este ingeniero de sonido en sus redes sociales y ponerse en contacto desde su fan page.



