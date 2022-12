Regalar un purificador de aire en Navidad que permita mejorar la salud del hogar Emprendedores de Hoy

miércoles, 28 de diciembre de 2022, 11:15 h (CET)

La Navidad es una época de regalos y una de las mejores opciones que existen hoy en día es regalar productos para mejorar o mantener la salud. La empresa internacional AIR8 TECH ha lanzado su tienda online en España, donde ofrece purificadores de aire. Los mismos confirman que dichos productos se han convertido en uno de los preferidos, sobre todo a raíz de la pandemia del covid.

Desde el inicio de esa crisis sanitaria, las personas son más conscientes que nunca sobre la importancia de respirar aire limpio libre de bacterias, virus y otros elementos nocivos que pueden afectar la salud. Asimismo, se sabe que España cuenta con varias ciudades que sufren de un alto nivel de contaminación ambiental. Según el Observatorio de Sostenibilidad, Madrid y Barcelona son las ciudades con mayor contaminación y no compatibles con una buena salud. Por lo cual, es necesario ser preventivo y equiparse con un purificador de aire.

Beneficios de un purificador de aire en el hogar Un purificador de aire AIR8 en el hogar no solo es útil para eliminar partículas nocivas como bacterias, virus y alérgenos que se encuentran en el ambiente, sino que también combate los malos olores, humedad, moho y polvo que se pueden generar en el hogar.

Esto es particularmente importante en una época como Navidad o Año Nuevo, cuando muchas familias se reúnen para compartir, cocinar y degustar distintas comidas. El uso de estos purificadores resulta conveniente porque mantienen el aire libre de posibles virus que inconscientemente puedan portar personas que nos visitan en esta época.

Por otro lado, otro de los beneficios de instalar un purificador de aire en casa es que ayuda a conciliar mejor el sueño e incrementar la concentración mental. También es una excelente solución para los amantes de mascotas que sufren alergias a la caspa de animales, sin dejar de lado lo beneficioso que es para quienes tienen problemas respiratorios.

Regala un purificador de aire en Navidad AIR8 Tech quiere fomentar el aire limpio en esta época y considera que esta Navidad es el momento oportuno para comprar o regalar un purificador de aire.

Es por esto que ofrece descuentos exclusivos al comprar en su tienda online. Se está brindando un 30 % de descuento en todos sus purificadores. Por ejemplo, su modelo 260i nano pasa de 199 € a 139,3 €, el 280 nano pasa de 219 € a 153,3 €, el 720i pasa de 950 € a 655 €.

Asimismo, con la compra de dos purificadores de aire AIR8 o más, se dará de regalo un purificador totalmente gratis. Esta promoción es ideal para equipar varios espacios del hogar con purificadores, como las habitaciones, cocina y baño, y así cuidar de todos los miembros del hogar.

Como parte de los descuentos, la entrega en el territorio español no tendrá ningún costo y se cuenta con 30 días de prueba con posibilidad de devolución.

Tecnología de punta en el hogar AIR8 Tech es una empresa internacional que nació durante la pandemia y desarrolló una tecnología de grado médico para eliminar partículas nocivas en el ambiente, garantizando así, aire interior limpio.

Sus dispositivos comenzaron a comercializarse en España y otros países europeos, y han tenido gran demanda en espacios como hogares, colegios, oficinas, restaurantes y hoteles, entre otros. En septiembre pasado lanzaron su tienda online para vender exclusivamente en España.



