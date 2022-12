Los perfiles mejor pagados del sector tecnológico y RR.HH. en España en 2022 Comunicae

miércoles, 28 de diciembre de 2022, 10:07 h (CET) LHH Recruitment Solutions, la consultora de selección del talento cualificado, executive y directivo del Grupo Adecco, presenta la V Guía LHH Recruitment Solutions del mercado laboral 2022 para IT y RR.HH. que analiza las posiciones más demandadas de cada sector en España desde un punto de vista salarial, funcional y de distribución geográfica lLHH Recruitment Solutions, la consultora de selección del talento cualificado, executive y directivo del Grupo Adecco, presenta laVGuía LHH Recruitment Solutions del mercado laboral 2022 para IT y RR.HH.

Los perfiles y salarios en el sector IT

Las retribuciones salariales del sector tecnológico varían dependiendo del nivel de experiencia y de la localización geográfica del puesto.

El/la Cloud Architectes el perfil mejor pagado en España en 2022 dentro del sector IT, y puede alcanzar los 75.000 euros anuales si supera la década de experiencia en una empresa multinacional ubicada en la Comunidad de Madrid, Cataluña o el País Vasco, seguido del (a) Data Architect, y el/la Devopsque pueden percibir al año 70.000 y 65.000 euros, respectivamente.

En el siguiente escalón, con remuneraciones de 60.000 euros al año están los puestos de Data Analyst, Data Engineer, Cloud Engineer, yDesarrollador/a iOS.

Muy de cerca, los perfiles de Phyton Engineer y Desarrollador/a Android pueden llegar a un salario de 55.000 euros anuales en una empresa multinacional de Cataluña, el País Vasco o Madrid, cuando cuentan con más de diez años de experiencia.

Por último, está el/la Backend Engineery el/la Fronted Developer, que alcanzan los 50.000 euros anuales trabajando en una multinacional ubicada en Andalucía, la Comunidad Valenciana, el País Vasco, la Comunidad de Madrid o Cataluña.

Los perfiles y salarios en el sector RR.HH.

Las retribuciones salariales del sector varían dependiendo del nivel de experiencia y de la localización geográfica del puesto, pero también de si el profesional está en una pyme o en una empresa multinacional.

El/la HR Manager es el perfil mejor pagado en España en 2022 dentro del sector de los Recursos Humanos, y puede alcanzar los 110.000 euros anuales en fijo si supera la década de experiencia en una multinacional ubicada en la Comunidad de Madrid, seguido del (a) Payroll Manager, que puede percibir al año 80.000 euros en fijo con más de diez años de experiencia, y el/la Talent Acquisition Manager, con hasta 70.000 euros anuales.

En el siguiente escalón, con remuneraciones en torno a los 60.000 euros al año en fijo en una empresa multinacional ubicada en Cataluña o Madrid están puestos como los de HR Business Partner (el más demandado del sector), Responsable de Formación y Desarrollo y Responsable de Compensación y Beneficios.

Muy de cerca, los perfiles de Responsable de Administración de Personal, Talent Acquisition Specialist y HR Generalist, pueden llegar a un salario de 55.000 euros anuales en fijo en una multinacional situada en la Comunidad de Madrid o Cataluña, cuando cuentan con más de una década de experiencia.

Por último, está la posición de Mobility, Compensation & Benefits Specialist, que alcanza los 50.000 euros anuales en fijo en una multinacional de Madrid o Cataluña con más de diez años de experiencia.

Situación actual y predicciones para 2023 en el sector tecnológico

La situación vivida en 2020 aceleró aún más el proceso de digitalización y transformación tecnológica en los diferentes sectores de la economía. Muchos de los proyectos tecnológicos que las organizaciones incluían en su agenda, quedaron paralizados por la incertidumbre del contexto, pero ahora se observa una recuperación progresiva y una reactivación de los planes.

La filosofía "data driven decision making" ha movido más que nunca a las organizaciones, que requieren, cada vez más, de profesionales que les ayuden a diseñar, implementar y poner en funcionamiento aquellas estructuras tecnológicas que faciliten los datos para esta toma de decisiones basada en la evidencia.

Esta tendencia afecta a todos los sectores. En primer lugar, por el claro movimiento de los canales tradicionales de venta hacia el canal online, con un crecimiento del 20% anual. En segundo lugar, por la digitalización de sectores más tradicionales, que ya cuentan con software avanzados para su gestión operativa y recolección y análisis de datos; y, en tercer lugar, por el aumento de la deslocalización o trabajo en remoto, que ha incrementado de manera notable en este último año (especialmente en perfiles TIC) y que necesita de una infraestructura tecnológica sólida detrás para hacerlo posible.

Un informe publicado por The Adecco Group Institute concluye que, en el escenario único que hubo el pasado el sector IT y Telco fue el que más puestos de trabajo generó, ocupando un 17% de las vacantes de empleo. Madrid y Cataluña son las zonas con mayor concentración de demanda, y se hicieron con un 40% y un 28% respectivamente del cómputo nacional.

Por otro lado, se sigue observando una descompensación entre la demanda de este tipo de perfiles en el mercado y el talento disponible. El sector de IT y Telco se mantiene claramente liderado por los candidatos, lo que justifica la tendencia alcista de los salarios como causa de, por un lado, la enorme competencia entre las empresas por captar talento y, por otro, del aumento de los profesionales que trabajan en remoto para empresas extranjeras con salarios ligeramente superiores.

Situación actual y predicciones para 2023 en Recursos Humanos

El sector de los Recursos Humanos está en plena fase de expansión. Se han duplicado las vacantes profesionales y las empresas buscan perfiles cada vez más especializados que se adapten a la nueva realidad laboral postpandemia y a la transformación digital. Así, dentro del equipo de RR.HH. hay especialistas en selección, formación, desarrollo, laboral o compensación y beneficios, entre otras áreas.

Según la información recabada por LHH Recruitment Solutions, la incertidumbre empresarial de la pandemia ha dado paso a un mercado mucho más estable en el que los Recursos Humanos son la pieza clave de la comunicación dentro de las compañías y en la adaptación a las nuevas formas de trabajo. El mejor ejemplo es que los comunicados de ERTEs han quedado bastante relegados para dar paso a la puesta en marcha de nuevas políticas de teletrabajo.

Las empresas buscan perfiles estratégicos con visión de negocio, por lo que el profesional más demandado es el/la Human Resources Business Partner (HRBP), un trabajador transversal, muy ligado al negocio y con capacidad de adaptación. Además, los profesionales con alto conocimiento de legislación laboral están muy valorados en el mercado porque las empresas quieren evitar el caos laboral vivido durante la eclosión de la pandemia.

Ante el aumento de las vacantes y la necesidad de fichar perfiles especializados, otro de los profesionales más demandados es el/la Talent Acquisition, en concreto, para el sector Information Technology (IT). De hecho, en ciudades consideradas cunas para las start up, como Barcelona, la demanda de estos profesionales se ha disparado.

El actual auge del Big Data también hace que los expertos/as en People Analytics sean cada vez más necesarios al ayudar a la toma de decisiones estratégicas a partir del análisis de datos.

Los departamentos de Recursos Humanos viven un buen momento y siguen siendo vitales para el desarrollo estructural y empresarial de las compañías, siendo ejes de transmisión de sus valores.

