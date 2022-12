Las 4 claves para un regalo perfecto Emprendedores de Hoy

Hay que reconocer que regalar es bonito, pero suele dar bastante pereza.

Sobre todo cuando se acumulan varios regalos a la vez como en estas fechas, los destinatarios no dicen lo que quieren y toca pensar en el regalo ideal. O cuando ya se han agotado todas las opciones “fáciles” en años pasados y toca salir a las calles atestadas de gente. O cuando el regalo está agotado y hay que pensar en otra opción.

En estos casos, en lugar de agobiarse, lo ideal sería recuperar el placer de regalar y hacer a alguien feliz y para ello solo existen cuatro claves: que el regalo provoque emoción, que sea original y que no se haya repetido otros años, que se note que se ha pensado en la persona y que el proceso sea sencillo: sin problemas de stock, sin colas ni aglomeraciones, sin caducidad en los cambios y a golpe de clic.

Por qué regalar un curso de Decofilia cumple los requisitos Si uno se para a pensar por un momento qué siente cuando decide aprender algo que le fascina, vienen a la mente sentimientos como emoción, ilusión o ganas.

Y eso es precisamente lo que se regala a aquellos amantes de la decoración con un curso de la plataforma Decofilia, especializada en la formación online en diseño interior. Un regalo original, personalizado, que provoca emoción y sencillo de adquirir.

Por no hablar de los “beneficios colaterales”, como aumentar el conocimiento, invertir en uno mismo o el ahorro que supondría tener que contratar a un profesional para hacer lo que se aprende.

Además, con más de 21 cursos en formato vídeo, esta plataforma tiene opciones para todos los gustos. Hay cursos para quien estrena casa o para quien tiene que reformarla, para veganos o espirituales, para desordenados, para quienes viven en minipisos…

De hecho, para aquellos que necesiten ideas, en el mismo apartado de la web, pueden encontrar una guía de regalos descargable con ideas para los distintos tipos de persona y una checklist para no dejarse a nadie.

¿Cómo regalar un curso de Decofilia? Basta con entrar en lasección Regala de la web y elegir el tipo de regalo según el presupuesto de cada uno.

Una vez comprado, se solicitará vía e-mail el nombre del destinatario y si se desea elegir un curso concreto o que el destinatario elija. Con esta información, Decofilia elaborará una tarjeta regalo personalizada con el nombre y/o curso y la enviará a vuelta de correo lista para imprimir.

Se podrá elegir cualquier curso de la plataforma, desde los más demandados como “10 pasos para decorar tu casa” o “el color en la decoración” hasta los más especializados, como “fotografía de interiorismo”, “Home Staging” o “iniciación al Feng Shui”, pasando por otras temáticas como “orden y organización de armarios”, cursos de textiles o materiales para una reforma.

En resumen, una opción perfecta para esos regalos de última hora o para aquellos amigos o allegados que sienten verdadera pasión por la decoración.



