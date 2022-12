Bubbo, la nueva red social para elegir qué ver en las plataformas de streaming favoritas Emprendedores de Hoy

miércoles, 28 de diciembre de 2022, 10:24 h (CET)

La nueva red social de recomendación de contenido sobre plataformas de streaming que en tan solo 3 meses ha conseguido más de 10.000 usuarios en todo el mundo.

Bubbo es una aplicación de recomendación de contenido que tiene como objetivo proporcionar al usuario un espacio donde comentar, compartir o valorar contenido de las plataformas de streaming más conocidas en la actualidad. Una app que pone fin así a las largas esperas intentando escoger la película o serie correcta y que, en menos 6 meses desde su puesta en marcha, ya está presente en once idiomas y en más de 170 países de todo el mundo. Tras la pandemia, el consumo de las plataformas streaming ha ido creciendo de manera exponencial. Más de mil millones de personas están suscritas, de media, a tres plataformas diferentes, según datos de la empresa internacional Kantar. Netflix, HBO Max, Disney +, Prime Video, Atresplayer, Filmin, Mitele… cada vez la oferta es mayor.

Ante esta inmensa cantidad de contenido, el usuario muchas veces se siente abrumado al no saber qué plataforma o película escoger y decide navegar sin rumbo por los amplios catálogos de estas plataformas. Un reciente estudio en España demuestra que casi el 90 % de los usuarios tienen dificultades para escoger qué contenido ver, perdiendo alrededor de unos 30 minutos. Esta necesidad por parte de la gran mayoría de consumidores hizo que naciera Bubbo. Una aplicación que, gracias a su algoritmo de Inteligencia Artificial, logra analizar las preferencias del usuario para ofrecerle recomendaciones personalizadas con un alto porcentaje de coincidencia según sus gustos. El funcionamiento de la aplicación, que ya está disponible tanto para iOS como para Android y App Gallery (Huawei), es sencillo. En la página principal, los usuarios pueden ver las recomendaciones realizadas por otros usuarios a los que siguen en unos feeds actualizados por orden cronológico. También disponen de una sección llamada discover en la que podrán ver qué contenidos son los más vistos en cada una de las plataformas de streaming, además de tener la posibilidad de acceder a fichas completas de cualquier serie, película o documental (sinopsis, año, duración, reparto, el nombre de la plataforma donde está disponible ese contenido y su correspondiente acceso directo). Además, pueden encontrar, a través de un potente buscador, en qué plataforma se encuentra el título que deseen ver ya que cuenta con una base de datos de más de 800.000 películas y 141.000 series. El usuario también contará con un perfil donde podrá ver sus propias recomendaciones, qué valoraciones ha realizado o crear una watchlist, en la que guarde aquellos títulos que no quiere perderse. La idea es que el consumidor pueda valorar el contenido que más le gusta y recomendar títulos a otros usuarios, creando con ello toda una comunidad y ecosistema que aporte valor al usuario y facilite su vida en los momentos de ocio. Bubbo sin duda ha transformado la forma en la que las personas consumen las plataformas de streaming para convertirse en el mando de cualquier televisor, que agrega todo el contenido de streaming en un único lugar. Se puede descargar la app en la página web de la empresa.

Para más información contactar con Pilar Bernal, Departamento de Comunicación. En Pilar@bubbo.app; hola@bubbo.app; Linkedin: @bubbo; e Instagram: @bubboapp.



