Los buenos propósitos de Año Nuevo según Helpers Speakers Emprendedores de Hoy

miércoles, 28 de diciembre de 2022, 08:43 h (CET)

Todas las personas se hacen cada año una lista de buenos propósitos personales para el nuevo año. Como personas, trabajadores, directivos, emprendedores o empresarios, primero se es una persona individual y, normalmente, se forma parte de una familia y de un equipo en segundo lugar.

El 2022 ha sido el de la recuperación tras la pandemia, aunque han surgido otros desafíos como la crisis de suministros y la guerra de Ucrania. El gran reto, sin duda, es el de la salud mental de personas y empresas. El teletrabajo fue la gran solución, aunque para algunos trajo la desconexión de los compañeros, jefes y empresa.

Ahora, cuando se ven las carreteras de acceso a las ciudades en hora punta parece que no se ha aprendido nada y que la mayoría ha vuelto a entrar en el círculo vicioso de pasar horas en atascos, gastando dinero en gasolina, contaminando y consumiendo tiempo de vida. Lo que sin duda afecta a la salud mental de personas y empresas.

Desde Helpers Speakers, una gran agencia de motivación y teambuilding, sus fundadores Raquel S. Armán y Jesús Ripoll comentan al respecto: »la tendencia es el trabajo híbrido, combinando dos o tres días en presencial y el resto desde casa. Lo ideal es coordinar, además, los horarios de entrada y salida de los colaboradores. Es una locura ver atascos kilométricos cada mañana que perjudican el bolsillo, el medioambiente y la motivación de las personas».

Las personas son animales sociales y necesitan el contacto con los compañeros, y lo ideal es verlos, pero no solo para tener reuniones, hay que socializar y realizar formaciones, sesiones de motivación y teambuilding. Ahí es donde Helpers Speakers ayuda a personas y empresas. Por todos es conocida la frase “empleados felices, empresas rentables”.

Los problemas de salud mental se han hecho visibles en estos dos últimos años. Los consejos para solucionarlos, que se han escuchado y leído a muchos expertos, han calado y muchos han incorporado soluciones a su lista de buenos propósitos para el 2022.

A todos les gustaría trabajar en una empresa con buen “clima laboral”, donde se trabaje en equipo, se forme a todos los colaboradores, se tenga en cuenta la opinión y necesidades de cada uno, donde existan objetivos comunes, donde se celebren los éxitos y se aprenda de los fracasos, y donde haya unos valores con los que se identifiquen.

Muchos de los propósitos para el nuevo año harán felices a nivel personal y profesional al mismo tiempo, porque no se olvide, uno es la misma persona en la oficina y en casa.

¿Cuáles son los buenos propósitos en las empresas para el 2022? A través de una encuesta y muchas conversaciones con directivos y managers de empresas de diversos sectores, en Helpers Speakers han identificado cuales son los “buenos propósitos” que se marcan las empresas para el 2022 que comienza esta semana.

Hay tres grandes objetivos, aparte de los obvios de crecimiento en ventas y en rentabilidad, comunes en la mayoría de las empresas y que están todos interconectados: los que tienen que ver con la sostenibilidad y el medioambiente, los relacionados con la diversidad, y los focalizados en mejorar la salud mental de sus colaboradores. Ninguno estos propósitos se basan en un repentino “buenísmo” de las empresas, si no en su propia supervivencia.

Las empresas son conscientes que los resultados vienen por el buen trabajo de las personas y que un empleado motivado es mucho más productivo, más creativo, comete menos errores, tiene menos bajas y genera buen ambiente. Asimismo, los objetivos de sostenibilidad y diversidad influirán tanto en la percepción de los clientes sobre esa empresa y, por tanto, en su futuro, como en la actitud de sus colaboradores.

¿Cómo lograr que esos buenos propósitos se cumplan? De todos es sabido, que a nivel personal, buenos propósitos como dejar de fumar, adelgazar, hacer más deporte, pasar más tiempo con la familia, aprender un segundo o tercer idioma, escribir un libro, etc, se repiten cada año porque se quedan en simples propósitos.

En Helpers Speakers insisten que es clave el papel de todos los líderes de la organización. El CEO, del comité de dirección y recursos humanos tiene que dar los primeros pasos, todos los líderes de la empresa han de continuar con el impulso, con sus actos, con su ejemplo diario, lograrán que los propósitos se conviertan en planes de acción y se alcancen.

Es clave plasmar por escrito esos propósitos, comunicarlos a la organización, establecer planes concretos, nombrar responsables globales de cada plan y en cada departamento, asignar un presupuesto a cada uno de ellos, marcar un calendario, establecer iniciativas y reuniones de seguimiento con objetivos intermedios, que se incluyan en la agenda del comité de dirección y, es fundamental, trabajar bien la comunicación externa e interna.

Cuando se comunica un objetivo públicamente, se está comprometiendo y en este tipo de objetivos, se están involucrando a los equipos, dándoles un propósito que va más allá de objetivo económico y que seguro que ayuda a mejorar su compromiso.

Hay que comunicar a lo grande, no vale con lanzar un comunicado por email o colgarlo en la intranet. Lo ideal es apoyarse en ponentes profesionales externos, que consigan ese efecto WOW en todos los colaboradores, y que difícilmente va a conseguir su director de todos los días.

Es muy importante seguir comunicando periódicamente los avances, organizar talleres, actividades de teambuilding con contenido, y celebrar los pequeños logros para reforzar la motivación.

Mejor hecho que perfecto. Es mucho mejor empezar, dar un primer paso, que esperar meses a tener un “plan perfecto” y el 100% del presupuesto. No se debe olvidar que estos buenos propósitos son algo importante, grandes sueños, y que llevarán años el ser alcanzados.

Ningún gran descubrimiento, ninguna gran gesta de la humanidad, se logró con un plan perfecto y sin una sola variación, todos se llevaron a cabo cuando una persona o un equipo tuvo una visión, un buen propósito, y decidió convertirlo en un plan, se comprometió con ello, lo comunicó y dio un primer paso.

En Helpers Speakers les encanta ayudar a otras empresas, a las personas, a dar el paso, a establecer un plan, y caminar juntos para convertir los buenos propósitos de cada año en hechos y a disfrutar del camino. ¡Empleados felices, empresas rentables!



