Williams 'Pilito' Hincapié, el director de video detrás de algunos de los artistas más reconocidos de la década

miércoles, 28 de diciembre de 2022, 08:30 h (CET)

Detrás de un espectáculo musical, una gira de conciertos o una filmación musical, hay un equipo de realizadores audiovisuales que trabaja en conjunto para cumplir con los requerimientos de un artista de talla mundial. Pero hay un rol que tiene la responsabilidad de visualizar cada detalle en su mente y posteriormente llevar a su equipo a traducirlos en imágenes en movimiento, este es el director de video, “es como el director de una orquesta, quien saca lo mejor de cada talento e instrumento para que suenen perfecto al mismo tiempo”, así lo explica Williams “Pilito” Hincapié, el experto director de video que ha sido el responsable de los shows de artistas como Sebastián Yatra, AnuelAA, Marc Anthony, Maluma y Prince Royce, entre otros.

No es un secreto que la producción visual, contenidos gráficos y dirección de cámaras son los protagonistas de los espectáculos de entretenimiento de gran formato en los últimos tiempos, “tener la sensibilidad de ver en lo invisible y crear contenidos gráficos, historias en vivo o grabadas, para sorprender a una audiencia de miles de personas, es un privilegio y una responsabilidad que pocos directores tenemos”, y es así como “Pilito” Hincapié describe la importancia de crear y operar contenido visual para artistas y espectadores cada vez más exigentes.

Importantes productoras como HBO y artistas como Maluma, Arthur Hanlon, Juanes, Aventura, Fonseca, Rauw Alejandro y Silvestre Dangond, han reconocido en “Pilito” Hincapié, el talento y el conocimiento necesario para dirigir el contenido audiovisual de sus giras y conciertos virtuales a la altura de los dinámicos estándares de las producciones actuales, ya que son pocos los profesionales que han comprendido este tipo de transformación en la comunicación actual y que se han adaptado a los requerimientos del mercado.

Por citar algunas apreciaciones, Silvestre Dangond menciona, “durante mi gira mundial de 2016 – 2018, realizamos algo más de 270 espectáculos con hasta 60.000 espectadores, y puedo decir que “Pilito” es el mejor diseñador gráfico y director con el que he trabajado, sin duda es uno de los mejores en la producción de conciertos de música latina en la actualidad”.

“Pilito” Hincapié, el director de video colombiano de 29 años, hace parte de una dinastía de artistas que heredaron la vocación de su padre y junto a sus hermanos, han conquistado galardones tan emblemáticos como los premios Grammy; no es una sorpresa que Hincapié sea considerado uno de los directores de video más importantes de los espectáculos de artistas de habla hispana del momento. A Williams “Pilito” Hincapié se le puede seguir y contactar desde sus redes sociales, donde actualiza permanentemente a su creciente comunidad de seguidores.



