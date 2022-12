¿Cómo evitar el dolor de estómago gracias a los probióticos naturales? Emprendedores de Hoy

miércoles, 28 de diciembre de 2022, 08:09 h (CET)

Durante la Navidad, se suele comer mucho. Entre las comidas del trabajo, las cenas entre amigos, Noche Buena y Noche Vieja con la familia, las oportunidades de pasarse no faltan. Al comer tanto, muchos se van a quejar de dolor de estómago, o también llamada hinchazón abdominal. ¿Qué es la hinchazón abdominal? La hinchazón abdominal es el resultado de la mala digestión por comidas excesivas o por ingestión de alimentos que suelen provocar intolerancias como los lácteos.

Para evitar esta hinchazón abdominal, los expertos de HealthnBeauty4Men ofrecen su ayuda. ¿El dolor de estómago qué es en realidad? Al pasarse con la comida, aparecen molestias al nivel de la tripa. Este dolor de estómago puede ser un exceso de acidez o un cúmulo de los alimentos en la parte final del estómago antes de entrar en el intestino, provocando la hinchazón abdominal.

Los síntomas de la inflamación intestinal Después de pasar el estómago, la digestión dura unas 2 horas. La parte más lenta de este proceso se hace en el intestino. Allí es donde van a aparecer la mayoría de los síntomas de la inflamación intestinal. Los más comunes son la hinchazón abdominal, la diarrea y el estreñimiento. En los casos más graves, se recomienda consultar con el médico.

Para los demás, existe una solución eficaz y rápida que es el test de intolerancia a los alimentos. Desde HealthnBeauty4Men realizan este tipo de prueba no invasiva y con rapidez, con el objetivo de eliminar estos síntomas de la inflamación intestinal, como la hinchazón abdominal.

Para ayudar con esta hinchazón abdominal, el dolor de estómago y/o los síntomas inflamación intestinal existen los probióticos naturales. Existen diferentes fuentes de probióticos naturales, los cuales son desconocidos por muchos.

¿Qué son los probióticos? Los expertos de HealthnBeauty4Men cuentan con experiencia en farmacia y salud y a continuación explican qué son.

Los probióticos naturales son microorganismos vivos que pueden colonizar temporalmente los intestinos. Este término incluye bacterias (bifidobacterias, lactobacilos, etc.) y levaduras (saccharomycetes). La investigación sobre los efectos de los probióticos naturales en la salud está creciendo, con importantes avances terapéuticos en juego.

Los probióticos naturales corresponden a los que están presentes en la flora intestinal normal. El organismo usa como fuente los probióticos en alimentos fermentados como los quesos, el kéfir, la kombucha, el chucrut, etc.

¿Los probióticos para qué sirven? Los probióticos naturales previenen la multiplicación de microbios malos en el sistema digestivo, los cuales son responsables de la hinchazón abdominal, o pueden causar enfermedades y diarrea. Esto a veces se denomina desequilibrio de la flora intestinal. En un estado normal, es decir, cuando se está sano, la flora intestinal está en equilibrio. Pero aquí hay algunos ejemplos de elementos que pueden crear un desequilibrio en el mismo: tomar antibióticos; dieta rica en grasas y baja en fibra; ciertas enfermedades (como la enfermedad inflamatoria intestinal); falta de sistema inmunológico, etc.

Cuando la flora intestinal se desequilibra, la cantidad de probióticos naturales en el intestino disminuye, y allí aparecen ciertos síntomas de la inflamación intestinal, por ejemplo la hinchazón abdominal.

Para terminar, según los expertos de HealthnBeauty4Men, para prevenir y tratar la hinchazón abdominal se tienen que seguir estos consejos útiles. En primer lugar, masticar bien los alimentos y tomar tiempo para comer. En segundo lugar, evitar mezclar bebidas con los alimentos, ya que ralentizan el paso de los mismos y aumentan su volumen. Además, las bebidas diluyen las enzimas digestivas. Asimismo, no se deben mezclar las proteínas en una misma comida (pescado, carnes, legumbres). También es recomendable tomar una infusión digestiva tibia antes de cada comida. Finalmente, se aconseja tomar probióticos naturales después de comer. Ayudarán a mejorar la digestión y prevenir esta hinchazón abdominal. Desde HealthnBeauty4Men aconsejan el PRO-B de Pharmanex.

El PRO-B de Pharmanex contiene Lactobacillus Fermentum (PCC®), una sepa patentada con estudios clínicos que demuestran su eficacia. Se toma una cápsula al día, idealmente antes de acostarse. Ayuda a mejorar el bienestar intestinal y elimina la hinchazón intestinal, ya que promueve el vientre plano.

Redacción: Marouane Zahir

Imágenes: HealthnBeauty4Men



