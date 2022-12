Made in Málaga impulsa la visibilidad de los productos y servicios de los negocios en Málaga Emprendedores de Hoy

miércoles, 28 de diciembre de 2022, 08:00 h (CET)

Hoy en día, la clave del éxito en el campo empresarial está ligada con las posibilidades de visibilidad que alcance un negocio. Esto se debe a que es la manera de establecer una conexión permanente con los consumidores.

Made in Málaga es una empresa que se dedica a impulsar la visibilidad de los productos y servicios de los negocios en Málaga, a través de la modalidad de suscripción a su club de negocios y personas. El objetivo es aprovechar la proyección internacional, además de las oportunidades turísticas y tecnológicas que ofrece esta ciudad española.

Los negocios pueden aumentar su rentabilidad a través de Made in Málaga El club de negocios en Málaga mantiene un compromiso con sus miembros para incrementar la rentabilidad de sus marcas, aumentar su visibilidad y volverlas más competitivas. Algunos de los servicios que ofrece son el mentoring empresarial profesional y las herramientas de venta a través de un marketplace eficiente.

Por otra parte, las empresas que pertenecen al club de negocios de Málaga tienen la oportunidad de aparecer en el directorio de profesionales y empresas de Made in Málaga. De esa manera, las probabilidades de incrementar su visibilidad son mayores, ya que los usuarios pueden visitar el directorio y encontrar la empresa que satisfaga sus necesidades.

Made in Málaga ofrece la oportunidad de ingresar en su club de negocios a través de una membresía En vista de que los creadores de Made in Málaga piensan en cada detalle, la empresa ofrece 2 tipos de membresías para formar parte de esta red y disfrutar de sus beneficios. Por otra parte, el club es considerado como un sello de prestigio, motivo por el que los negocios en Málaga adquieren un aval superior para diferenciarse de la competencia.

Para contratar la membresía, los propietarios de un negocio pueden solicitar la membresía Biznaga, cuya cuota incluye un plan de mentoría online para optimizar los recursos empresariales. Otra de las ventajas es que las empresas de comercio tienen acceso a un marketplace para vender sus productos, mientras que las empresas de servicios disponen en esta área de negocios de espacio propio para comercializarlos.

Por su parte, la membresía Jazmín consiste en una única cuota anual que da acceso al directorio Made in Málaga, un enlace directo al sitio web del negocio, material audiovisual y difusión en redes sociales. Asimismo, la membresía ofrece la participación en talleres, cursos y eventos exclusivos para impulsar el negocio y obtener mayor reconocimiento del público.

Como resultado de su ingreso al club de negocios en Málaga que promueve la organización Made in Málaga, las empresas y particulares pueden mejorar sus posibilidades de éxito en un mercado tan competitivo. Para comunicarse con un equipo de asesores, los propietarios de negocios en Málaga pueden rellenar el formulario disponible en el sitio web.



