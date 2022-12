¿Cómo diseñar adecuadamente una acción formativa? Emprendedores de Hoy

miércoles, 28 de diciembre de 2022, 08:00 h (CET)

El mundo empresarial es una realidad en constante cambio. Todos los días surgen nuevos avances y transformaciones en diversas áreas, como el marco jurídico, las competencias profesionales, el desarrollo tecnológico, etc. Este contexto hace necesaria una constante formación del personal para mantener actualizados sus conocimientos.

Un buen plan de formación permite a las empresas adaptarse a todos esos cambios, y alcanzar una ventaja competitiva en el mercado. Sin embargo, para muchas organizaciones puede ser difícil saber cómo diseñar adecuadamente una acción formativa, en especial, cuando no cuentan con asesoría profesional en la materia.

Los pasos que requiere un programa de formación adecuado para las empresas No todas las empresas tienen las mismas necesidades, y cada una debe analizar los objetivos de su acción formativa. Sin embargo, hay una serie de pasos que todo buen plan de formación debe seguir para garantizar la efectividad de sus resultados. El primero de ellos es el análisis inicial, tal y como explica Juan Carlos Sánchez, director general de AdelantTa: “Cada empresa debe diagnosticar su situación actual, su nivel de conocimientos y su know-how en relación con su entorno para identificar sus necesidades de formación”. Así mismo, el itinerario formativo deberá responder a los objetivos estratégicos que la organización haya marcado.

Tras esta etapa, se debe trabajar en la identificación de soluciones, es decir, empezar a diseñar los contenidos del plan de formación correspondiente, así como planificar su ejecución dentro de cada organización. Dicha implementación corresponde al siguiente paso del proceso, cuyo éxito dependerá tanto de una correcta preparación previa del plan, como del despliegue logístico y organizativo de la compañía durante su puesta en marcha.

Finalmente, tras la ejecución correspondiente, es importante realizar una minuciosa evaluación de sus resultados, la cual debe incluir un análisis de la eficiencia en la gestión de recursos, la eficacia de sus efectos en el personal y, además, la rentabilidad general del programa.

Asistencia especializada para diseñar un plan de formación en las empresas Si bien estas pautas marcan un rumbo general para desarrollar un programa formativo empresarial, muchas organizaciones, especialmente pequeños negocios emergentes, carecen de los conocimientos para llevar a cabo estos procesos de forma adecuada.

Para todas estas situaciones, AdelantTa ofrece un servicio completo de asesoría y consultoría en gestión de talento humano, que ayuda a las empresas a diseñar adecuadamente una acción formativa para su personal, según su contexto, necesidades y las particularidades de su sector.

Su espectro de servicios abarca un amplio catálogo de formaciones, tanto para operarios y trabajadores de base como para directivos y líderes empresariales de distintos niveles, las cuales les ayudan a mantener actualizados sus conocimientos en diversas áreas. Además, tal y como puntualiza Vanesa Velasco, directora de operaciones de AdelantTa, “las acciones formativas pueden ser adaptadas a las necesidades del cliente, tanto en contenidos como en modalidad de impartición, y bonificables”.

También ofrecen consultoría personalizada para las empresas que requieren ayuda en materia de talento humano, además de varios recursos didácticos de libre acceso. Entre estos, destaca su e-book gratuito enfocado en la formación empresarial, cuyos contenidos son de gran utilidad para cualquier compañía en el momento de diseñar, por su propia cuenta, una acción formativa para su personal.



