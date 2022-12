Aspectos que considerar al contratar comerciales autónomos, por NOVI mentor club Emprendedores de Hoy

martes, 27 de diciembre de 2022, 16:37 h (CET)

En la actualidad, el perfil de los agentes comerciales es uno de los más solicitados en el entorno empresarial. La razón de esta demanda se debe a que se trata de expertos en el mercado que, además de mejorar notablemente las ventas y rentabilidad de una empresa, también pueden brindar estabilidad y soluciones a las compañías en las distintas coyunturas económicas que estas pueden atravesar.

Desde NOVI mentor club destacan la importancia de contratar comerciales autónomos con el propósito de mejorar la operatividad de cualquier organización. Como una empresa especializada en este ámbito, destacan que se trata de una alternativa positiva si lo que se busca es potenciar el acercamiento de la empresa con sus clientes.

La necesidad de contratar comerciales profesionales De acuerdo a los expertos de NOVI mentor club, contratar a un comercial autónomo puede resultar una inversión valiosa para cualquier empresa. Sin embargo, un gran número de compañías han intentado crear un equipo de agentes comerciales sin obtener los resultados esperados.

Desde la perspectiva de los expertos, esto se debe a que, en ocasiones, las empresas contratantes no llevan a cabo la distinción adecuada entre perfiles comerciales no profesionales y los agentes comerciales autónomos especializados y certificados como tal. En estos casos, la principal recomendación es filtrar los perfiles comerciales autónomos y seleccionar aquellos que ofrezcan realmente una expectativa de buenos resultados.

Los especialistas de NOVI mentor club destacan como una necesidad eliminar la idea de que cualquier persona puede desempeñarse como comercial sin contar con la experiencia, el conocimiento y el compromiso necesarios para ayudar a las compañías contratantes en el cumplimiento de sus objetivos comerciales.

Valores que definen la labor de un agente comercial Como empresa especializada en comerciales autónomos, en NOVI mentor club destacan que, además de la capacidad de comunicación, un agente comercial experto se distingue por valores diversos como la prospección, el conocimiento del canal, la disciplina y la escucha activa y empática de su entorno. Sus capacidades también se reflejan en las habilidades de detección de las necesidades del cliente, la honestidad con la empresa y una buena cartera de clientes fidelizados.

Para los expertos, es fundamental considerar cada uno de los elementos mencionados durante el proceso de elección de profesionales en este ámbito. En caso de que un profesional no los reúna, continuar la búsqueda es lo más apropiado, hasta encontrar al comercial que se ajuste a las demandas de cada negocio.

En ese sentido, apoyarse en una empresa como NOVI mentor club para la búsqueda de profesionales puede resultar una de las alternativas más adecuadas, si lo que se espera es dar con expertos en el sector o actividad en la que se desenvuelve cada empresa.



