¿Por qué vender con la agencia inmobiliaria GILMAR?

martes, 27 de diciembre de 2022, 16:34 h (CET)

Encontrar la mejor agencia inmobiliaria para vender una casa no es sencillo. Para ello, se deben contemplar una serie de cuestiones clave, como son la calidad del servicio, la atención personalizada durante todo el proceso y la experiencia que acumula la empresa, básica para que se tenga la necesaria confianza en la marca.

El papel del profesional inmobiliario es la clave que definirá el éxito del proceso de compraventa de un inmueble. Además de tener un conocimiento en profundidad del mercado, la persona que ayude a vender la casa debe estar preparada para llevar adelante una transacción compleja exenta de sorpresas desagradables.

En ese sentido, los agentes se preparan para comprender la legislación vigente de su actividad profesional, analizar las características de los distintos productos que van a comercializar y diseñar las estrategias comerciales para alcanzar el resultado esperado.

En España, hay muchas empresas inmobiliarias y están distribuidas en distintos puntos del país. Una de las más destacadas es GILMAR, una inmobiliaria que presta sus servicios en Madrid, Costa del Sol, Sevilla, Cádiz, Canarias y Málaga.

GILMAR, garantía para la venta de inmuebles El prestigio de cualquier empresa se consolida con la permanencia sostenida en una misma actividad con el paso de los años. Ese es el caso de GILMAR, que desde 1983 hasta la actualidad trabaja en el mercado inmobiliario, dándole sentido a la cercanía, seguridad y confianza que genera una empresa familiar y profesional.

En estos 40 años de historia, esta inmobiliaria no ha dejado de crecer, demostrando que su decidida apuesta por la excelencia en el servicio es la mejor forma de llegar a donde están ahora, con más de 35 equipos comerciales distribuidos en distintas partes de España. Esto les permite garantizar un servicio único y exclusivo que se ajusta a los requerimientos de los clientes más exigentes. Además, los acuerdos con inmobiliarias extranjeras hacen posible atender cualquier tipo de propuesta o necesidad de inversión fuera del país, así como darle visibilidad en más de 40 países a las viviendas que comercializan.

En ese contexto, uno de los servicios más destacados de GILMAR es la venta de propiedades. La metodología que aplica a la misma se basa en el estudio del precio de mercado en la zona, valoración del inmueble en cuestión y contacto con los compradores adecuados. Cabe resaltar que la empresa cuenta con una base de datos con más de 300.000 clientes potenciales para este tipo de transacciones.

El valor añadido que ofrece esta inmobiliaria es la exposición premium de las viviendas a través de múltiples portales del sector, tanto nacionales como internacionales. A través de una red mundial, GILMAR amplifica el alcance a compradores de distintas nacionalidades.

Las ventajas de elegir a GILMAR como inmobiliaria En la actualidad, las inmobiliarias destacan por brindar un asesoramiento integral a sus clientes. De esta forma, no solo contemplan cuestiones vinculadas al sector, sino también ofrecen servicios que abarcan los campos legales, técnicos y jurídicos.

En esa línea trabaja GILMAR, combinando seriedad y rigor profesionales con una atención exclusiva y personalizada. Además, permanecen junto al cliente antes, durante y después de la operación. Esto es lo que marca la diferencia frente a otras firmas del sector. Por eso siguen contando con la confianza de miles de clientes. ¿Cuál es su secreto? Como explican en GILMAR, nunca olvidan que no son una empresa, sino «personas ayudando a personas a encontrar la casa de sus sueños».

Un sello distintivo de la empresa es que cuenta con profesionales especializados en todas las áreas de consultoría inmobiliaria como compra, venta, alquiler, reforma de viviendas, oficinas, locales comerciales, edificios, suelo, fincas rústicas y fondos de inversión, entre otras.

Vender un inmueble es complejo, pero resulta más sencillo con un servicio integral como el de GILMAR que, además, ofrece realizar una valoración del inmueble gratuita y sin ningún tipo de compromiso.



