Tratamiento de los trastornos obsesivos

martes, 27 de diciembre de 2022, 15:25 h (CET)

En algún momento de la vida, toda persona adulta ha sentido una obsesión. Ese deseo desmedido por una persona, idea o palabra que no puede controlar (y de la cual se siente dominado) acaba por impulsar a la persona a tomar decisiones incorrectas.

Cuando estas obsesiones se manifiestan de forma duradera, se está ante la presencia de un trastorno obsesivo. Aunque para muchos pueda parecer natural, se trata de una afección mental que debe ser tratada por profesionales de la salud mental, como los expertos de Baleares Psicología.

De la obsesión al trastorno obsesivo-compulsivo La obsesión se puede presentar de distintas formas y cada persona puede tener diferentes objetos para obsesionarse; incluso se puede dar el caso de que una persona tenga varias obsesiones a la vez o que pueda cambiarlas durante toda su vida.

La rumiación, por ejemplo, es la obsesión que se desarrolla por un pensamiento, como la idea constante e incontrolable de lograr un estilo de vida deseado, o el deseo insaciable de conquistar a alguien de quien se siente atraído, aun cuando no haya ninguna posibilidad ni correspondencia sentimental.

Por otro lado, las obsesiones de tipo intrusivo son ideas no deseadas que se manifiestan de manera involuntaria. La única forma que muchas personas encuentran para liberarse de este tipo de obsesiones es distraer su mente con otra cosa, lo cual conduce a un ciclo repetitivo de compulsiones o rituales conocido como trastorno obsesivo-compulsivo. Estos rituales y compulsiones se presentan de forma seguida e incontrolable, llegando a interferir con el estilo de vida de quien lo sufre.

Baleares Psicología: un excelente centro para el tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo Ante la presencia de un trastorno obsesivo-compulsivo, lo más recomendable es acudir a un profesional de la salud mental o a un centro especializado para poder atender apropiadamente el caso. Después de realizar el diagnóstico del trastorno, el profesional determina de qué forma canalizar la afección para conseguir buenos resultados.

El tratamiento de primera línea para el trastorno obsesivo-compulsivo es la psicoterapia cognitivo-conductual, aunque en algunos casos graves puede ser útil la administración de medicación durante algún tiempo.

El procedimiento individualizado que proporciona Baleares Psicología, centro dirigido por Óscar Remiro Esteban, se focaliza en entender cada caso, historia y palabra del paciente para encontrar el diagnóstico acertado que permita diseñar un tratamiento completamente personalizado y eficaz.

Baleares Psicología no solo ofrece soluciones efectivas, sino un acompañamiento al paciente que le da la confianza de que no está solo ante sus problemas y que junto a sus profesionales puede encontrar una solución alcanzable.



