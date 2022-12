Despacho de abogados especializados en Murcia Emprendedores de Hoy

Ya sea que se trate de una compañía grande, una pyme, o un profesional, todos en algún momento requerirán de asesoría jurídica especializada para encontrar soluciones efectivas a problemas de carácter legal. En este sentido, siempre es importante contar con un despacho de abogados de confianza a los cuales poder acudir cuando suceden situaciones como esta.

En Murcia, uno de los bufetes más destacados de la zona es Igualada Belchí, compuesto por letrados especialistas en derecho bancario, derecho concursal, Ley de Segunda Oportunidad y mucho más. Todo un abanico de servicios legales especializados y de calidad, para quienes necesiten contar con un equipo de abogados experimentados.

Comprometidos con encontrar soluciones efectivas a los problemas legales de sus clientes El despacho de abogados en Murcia llamado Igualada Belchí es un bufete en donde las empresas y particulares podrán encontrar toda una gama de servicios legales a su disposición, llevado por abogados especialistas y con mucha experiencia en distintas ramas del derecho. En concreto, en este bufete se especializan en la Ley de Segunda Oportunidad, derecho mercantil y societario, derecho civil, concursal y bancario.

Así mismo, se encargan también de todo lo relacionado con el Compliance, asegurándose de que sus clientes cumplan adecuadamente con toda la normativa necesaria. Pero no solo es lo altamente cualificados que están los abogados que conforman este bufete en todas estas áreas del derecho, sino que además se caracterizan por ser un despacho cercano con sus clientes. En todo momento, se aseguran de trabajar de manera comprometida por establecer un vínculo mutuo de confianza con ellos, y de esta manera, hacerse cargo de cualquier problema legal que tengan y ofrecerles asesoría especializada en cualquier tema de tipo jurídico.

Otros servicios legales ofrecidos por este bufete de abogados Además de los servicios ya mencionados, el bufete de abogados en Murcia, Igualada Belchí, también puede ayudar a tratar otros temas de carácter legal para empresas o profesionales. Por ejemplo, sus abogados son especialistas en asesoramiento y la defensa de su cliente frente a cualquier vulneración eventual en materia de competencia desleal. Así mismo, se encargan de la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial, ante vulneraciones de patentes, de marcas, modelos de utilidad, etc. También son especialistas en derecho digital y tecnológico, así como defensa y asesoría legal integral a artistas tales como músicos, productores de cine, editores, creadores de aplicaciones, artistas de televisión y de internet, etc.

Por último, el bufete de abogados Igualada Belchí cuenta también con un sitio web donde las personas pueden conocer mejor sus servicios y contratar a sus abogados de manera online. Allí, se encuentran también los canales de contacto para comunicarse con los abogados del bufete y plantear de manera directa cualquier necesidad legal para la cual requieran de su ayuda.



