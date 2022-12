La importancia de contar con una buena estrategia de marketing en redes sociales, por Artemis

Un aspecto clave en toda estrategia de marketing es la gestión de los contenidos en las redes sociales. Con 4.620.000.000 de personas que usan a diario estas plataformas en todo el mundo, es una audiencia que ninguna empresa puede ignorar. Solo en el último año, sus suscriptores se incrementaron en un 10,1 %.

En España, la penetración de las redes sociales alcanza al 87,1 % de la población total, según recientes cifras de We Are Social. Para los expertos de la agencia Artemis eso quiere decir que la empresa o marca que no esté allí, sencillamente, no existirá para la mayoría.

La importancia de una buena estrategia Artemis es una empresa de Barcelona especializada en el diseño, desarrollo, ejecución y seguimiento de campañas de marketing y comunicación. Basan sus estrategias en aspectos como diseño gráfico, programación web y posicionamiento SEO y SEM, entre otros. Después de 15 años de experiencia, afirman que estar en redes sociales es muy importante, y más aún contar con una estrategia para ello.

Indican que ya no basta con abrir una cuenta en TikTok, Instagram, Facebook o Twitter. Cualquier usuario debe tener un enfoque bien definido para llegar al público objetivo de una manera efectiva. Es decir, que los mensajes enviados produzcan una reacción que les permita interactuar con ellos, convencerlos y vincularlos a la marca.

Una buena estrategia de redes sociales ayuda aceleradamente a cumplir con 3 objetivos fundamentales del marketing digital. El primero es hacer el branding para mejorar la reputación de la marca y, en segundo lugar, incrementar las interacciones con clientes actuales o potenciales. Por último, ganar un mejor posicionamiento en los motores de búsqueda.

Hay que optimizar los contenidos para las redes sociales Los expertos de esta agencia explican que una buena estrategia de redes sociales implica optimizar los contenidos que se publican en ellas. Esto quiere decir que cada post o mensaje debe girar en torno a un objetivo específico. Para lograrlo hay que construir un discurso que se apoye en ideas que lo respalden y acompañarlo con un lenguaje y un tono que se identifique con la audiencia.

Otro elemento importante es la selección de la plataforma correcta. Una buena estrategia no es la que más cuentas gestiona por cada usuario. Es aquella que escoge la red social más usada por su público objetivo. Esto es importante porque, aunque el uso de las redes es generalizado, lo cierto es que los segmentos más activos son distintos en cada una de ellas.

Esto quiere decir que el primer paso para optimizar los contenidos y el uso de estas plataformas digitales es identificar a la buyer persona. Una vez definido el perfil, se debe saber por dónde interactúa más y en función de ello decidir qué plataforma es la adecuada. Obviamente, tanto la investigación de mercado como el diseño de la estrategia y la ejecución de la misma debe correr por cuenta de profesionales. Es la única manera de asegurar resultados en cualquier estrategia de marketing.