inGroup International anuncia logros sin precedentes para Socios, nuevo Rango y nuevo Director de Operaciones Comunicae

martes, 27 de diciembre de 2022, 18:06 h (CET) Encabezados de la reciente Cumbre Global de Liderazgo de inGroup Los 100 principales Socios Líderes de inGroup International se reunieron recientemente con miembros selectos del equipo corporativo en la Cumbre Global de Liderazgo 2022 en el Resort Casa de Campo, en República Dominicana. El evento celebró un año de mejoras memorables a su programa y un gran crecimiento, además de varios logros históricos de sus líderes.

Entre estos logros se encuentran dos Socios líderes, Antonio Martínez, de Andorra, y Sultana Shaimardanova, de Kazajistán, quienes llegaron al nivel de Ambassador Board of Directors. Nadie había llegado a este nivel.

"Tenemos la más grande admiración y respeto por estos dos pioneros. Su éxito sin precedentes es resultado de su gran liderazgo e incansables esfuerzos. Esto es una prueba alentadora de que las mejoras a la Membresía y al Programa para Socios presentadas este año están brindando el valor que contemplábamos", comentó el Codirector General y Cofundador Frank Codina.

"Sus logros nos han inspirado para presentar un nuevo nivel al cual aspiren los Socios, el nivel Royal Ambassador Board of Directors. Los líderes que obtengan este rango recibirán el doble del ya generoso bono que únicamente los Ambassador Board of Directors pueden obtener. Esto lleva las posibilidades de ingresos de los Socios Líderes al siguiente nivel".

Otros notables Premios al Liderazgo incluyen a 3 líderes Board of Directors que ingresaron al Salón de la Fama inGroup.

Santiago Santiago, de Puerto Rico, Jonatan Diaz, de Andorra, y Nataliia Shevela, de Ucrania.

Para entrar al Salón de la Fama, deben tener producción de equipo de élite durante cuatro años. Tener a tres líderes que califiquen en el mismo año muestra la fuerza general del sistema. Únicamente aquellos que constante y efectivamente desarrollen a otros líderes fuertes son considerados. Es el máximo honor de liderazgo de inGroup.

Asimismo, Jorge Torres, Board of Directors de Andorra, fue reconocido como el máximo ganador de puntos e ingresos durante el concurso de la Cumbre Global de Liderazgo 2022.

inGroup también aprovechó la oportunidad para anunciar que Anthony Varvaro, Director Financiero de inGroup, fue promovido a Director General de Operaciones. Se desempeñará como Director Financiero y Director General de Operaciones.

"Anthony ha demostrado ser un líder ejecutivo muy valioso. Sus contribuciones continúan mejorando la salud financiera de inGroup. Estamos agradecidos por su liderazgo y nos complace promoverlo a este nuevo nivel", declaró el Codirector General y Cofundador Frank Codina.

Los Socios Internacionales de inGroup promueven su negocio principal inCruises, el club de viajes por suscripción con mayor crecimiento en el mundo. Los pagos de la Membresía se igualan con el doble de Puntos de Recompensa, lo que amplía el poder de compra de vacaciones. Los Miembros usan los Puntos de Recompensa para reservar hoteles y resorts a través de la marca inStays. Los ahorros obtenidos a través de los Puntos de Recompensa son adicionales al precio público más bajo disponible, y los Puntos de Recompensa nunca expiran. El sitio web de inCruises, el cual es muy fácil de usar, está disponible en 17 idiomas para dar servicio a su comunidad global.

La Membresía inCruises se vende exclusivamente a través de sus Socios Independientes, quienes obtienen una compensación por compartir las ventajas de la Membresía con otros.

Para más información, visitar in.Group.

Sobre inCruises

inCruises es uno de los clubs de viajes basados en suscripción más grandes del mundo, y es una división de inGroup International. Desde el lanzamiento de su emblemática membresía inCruises en 2016, la Compañía ha sumado más de un millón de Miembros y Socios en 200 países. inStays se añadió en 2022 para dar a los Miembros acceso a 200,000 ofertas de cruceros, hoteles y resorts. inGroup está marcando una significativa diferencia en las vidas de sus Miembros y está comprometida a brindar de manera ética una oportunidad de negocio a su creciente equipo de Socios. Aunado a esto, la Compañía está comprometida a un civismo corporativo global positivo al apoyar a Mercy Ships, 4Ocean, la fundación Make-A-Wish y programas de Ayuda a Ucrania.

Para más información, visitar in.Group e inCruises.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Beltone Achieve, la mejor opción para la escucha en ruido inGroup International anuncia logros sin precedentes para Socios, nuevo Rango y nuevo Director de Operaciones Bossh Hotels crea Proyectos llave en mano Repara tu Deuda Abogados cancela 20.957€ en Barcelona (Catalunya) con la Ley de la Segunda Oportunidad Calvià cierra el año de la recuperación del turismo con un fuerte impulso a la rentabilidad del sector