Calvià cierra el año de la recuperación del turismo con un fuerte impulso a la rentabilidad del sector

martes, 27 de diciembre de 2022, 15:54 h (CET) Más de un millón y medio de personas visitaron el municipio mallorquín entre abril y octubre de 2022, con un incremento del 43% del turismo nacional respecto a 2019 El año turístico de Calvià (Mallorca) ha mejorado sus cifras y ha superado ligeramente los niveles de 2019 en cuanto a visitantes, con algo más de millón y medio de turistas entre abril y octubre de 2022 y sumando algunas mejoras en cuanto a la diversidad del turismo, la rentabilidad del sector y el empleo. Una de esas novedades es el incremento de los turistas españoles en un 43% respecto a 2019, según datos del INE y de diversas encuestas del sector.

En este ámbito, este año también ha descendido ligeramente la entrada de turistas británicos e italianos, pero han aumentado los alemanes y los que provienen del resto de destinos, fundamentalmente de otros países europeos. De este modo, se ha diversificado la procedencia de los visitantes, aunque los mercados clave siguen siendo Gran Bretaña y Alemania.

Cabe destacar también como aspecto positivo la rentabilidad obtenida por el turismo, ya que los ingresos del sector hotelero han aumentado sensiblemente en comparación con el ejercicio de 2019. Concretamente, los ingresos por habitación disponible entre abril y octubre han repuntado un 12,37% de media, mientras que la tarifa media diaria se sitúa en un 15% y un 18% superior a la de 2019.

También se nota una mejoría en el ámbito del empleo, con una caída generalizada del paro del 42% respecto al mismo ejercicio de 2019. En este marco, la contratación ha ido aumentando desde mayo y, a la vez, han descendido los niveles de trabajo temporal y se han incrementado los contratos indefinidos, por lo que en el Ajuntament de Calvià inciden en que ha mejorado la contratación de forma evidente.

Lucha contra los excesos

La temporada turística de 2022 es la primera que puede calificarse como normal desde que, en enero de 2020, se aprobó el Decreto Ley contra el Turismo de Excesos para la Mejora de la Calidad a Zonas Turísticas, justo antes de que comenzara la pandemia de Covid-19. En este sentido, las nuevas medidas de control han surtido el efecto deseado en el área de Magaluf y han permitido este año abrir 34 expedientes sancionadores a locales que incumplían la normativa vigente, de los cuales 11 de ellos han supuesto el cierre temporal de los establecimientos.

En cuanto al resto de sanciones, ocho expedientes se han abierto por prácticas no permitidas, como la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido, seis multas por publicidad de alcohol y una por tener autodispensadores de bebidas alcohólicas sin personal de control. También se han interpuesto dos infracciones por prácticas denigrantes contra la mujer, ocho por prácticas peligrosas como balconing (con una reducción del 90% de los casos respecto a los niveles prepandemia) y otras dos por party boat (fiestas en barcos donde se facilita el alcohol).

Perspectivas para la temporada turística 2023

De cara a 2023, el municipio quiere seguir apostando por la organización de eventos deportivos, ya que, según el director de Turismo de Calvià, Javier Pascuet, el retorno de cada euro de inversión en turismo deportivo se multiplica por 20. "También sirve para alargar la temporada turística, como es el caso de la carrera Galatzó Trail, que se celebra en marzo, o la nueva incorporación al calendario de eventos deportivos del Mallorca Dance Festival, que se celebró por primera vez el pasado mes de noviembre. En consecuencia, se han incrementado los viajes individuales y los no paquetizados", explica Pascuet.

Por otro lado, hay acciones previstas para recuperar el turismo británico y hacer rentable la nueva ruta del mercado de Estados Unidos con el vuelo de United Airlines Nueva York - Mallorca, que se reabrirá a partir del próximo mes de mayo. No obstante, se está a la expectativa de cómo puedan influir en la temporada factores externos, como la guerra de Ucrania, la inflación o la crisis energética.

Por otro lado, se quiere apostar por un mayor incremento del turismo senior para alargar la temporada, tal como solicita el sector hotelero. Con relación a esto, desde el Ayuntamiento aseguran que se están haciendo esfuerzos para que el Imserso vuelva a ser una opción razonable a la que acogerse en la próxima temporada, ya que en 2022 solo un hotel de Calvià ha logrado adscribirse a este programa. Cabe destacar que Baleares cuenta con la desventaja de que los costes del turismo son lo suficientemente altos como para que los ajustados precios del Imserso no sean rentables.

