Ralarsa regresa como sponsor de FN Speed Team al Rally Dakar 2023

martes, 27 de diciembre de 2022, 14:26 h (CET) Por segundo año consecutivo, Auto Cristal Ralarsa part of Cary Group apoya a la élite del deporte esponsorizando al equipo de FN Speed Team en el Dakar 2023. Acompañará en la carrera por el desierto a los pilotos Santiago Navarro (categoría T3), Pau Navarro (categoría T4) y Joan Font (categoría T3) Feel the Dakar spirit con Ralarsa

En esta 45ª edición del Rally Dakar, Ralarsa, como marca líder en el sector de la reparación y sustitución de lunas de todo tipo de vehículos, esponsoriza por segundo año consecutivo al equipo de FN Speed Team, que vuelve a participar por 5ª vez y contará con 9 vehículos entre la categoría T3 y T4.

Desde el día 31 de diciembre hasta el 15 de enero, los pilotos protagonizarán 14 etapas repartidas en 16 días en las que las hazañas entre dunas y desierto serán las protagonistas.

FN Speed Team es un equipo que aporta todo el apoyo, soluciones y servicios para la alta competición y dispone de integrantes cualificados con larga trayectoria, con Santi Navarro como director y mánager de FN Speed Team. Y, en esta edición su propósito es elevar a sus pilotos a lo más alto del podio.

Ralarsa part of Cary Group, apuesta por los valores del deporte de Santiago Navarro, Pau Navarro y Joan Font.

Santiago Navarro, junto a Adrien Metge, vuelve por cuarta vez al volante desde que debutó en 2017 con Joan Font como copiloto. Este es uno de los casos más particulares de todo el Rally Dakar, ya que compagina su papel como piloto en la categoría FIA T3 con su labor de director del equipo FN SPEED. En la edición pasada con Marc Solà como copiloto rozó el Top 3 y en esta ocasión luchará por mantener Top-3 en T3 en el Rally Dakar, tras alzarse campeón de Europa en esta categoría.

A sus 18 años, Pau Navarro debuta como piloto en la categoría T4 junto con Michael Metge como copiloto. Aún a pesar de su temprana edad, este piloto cuenta con dos participaciones en este rally como copiloto de camión con su padre, Pau Navarro al volante. En esta edición, llega con ilusión de estrenarse al volante de un Can-Am X3 de South Racing.

Joan Font, con Themis Lopez como copiloto, es otro de los pilotos al volante del vehículo de la categoría T4. El sueño de Joan siempre fue el de ser piloto de rallies, un logro que ha conseguido con creces. En 2023, el piloto afronta su quinto Dakar, en el que espera sacarle partido a la ligereza y agilidad de este vehículo para seguir su estela de los años anteriores.

"Que ninguna piedra los pueda parar"

Por lo que Auto Cristal Ralarsa part of Cary Group, como especialistas en cristalería del automóvil y con más de 250 talleres de lunas, está preparado para una nueva edición del Rally Dakar. "Mucha suerte a todos, que empiece la carrera"

