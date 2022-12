Éxito del I congreso BIOCONTROL & BIOMES 2022 en España Comunicae

martes, 27 de diciembre de 2022, 12:58 h (CET) El I congreso BIOCONTROL & BIOMES 2022, celebrado en Madrid (España) los días 13 y 14 de diciembre, ha sido un éxito tras reunir a un centenar de asistentes en esta primera edición. Una cita internacional científico-técnica que, en su primera cita, ha conseguido consolidarse y reunir a los mayores expertos para analizar y debatir acerca de los últimos avances del sector. Informa EKMB Madrid ha sido la ciudad elegida para celebrar la primera edición de BIOCONTROL & BIOMES 2022. El 13 y 14 de diciembre, la capital de España, se ha convertido en el epicentro neurálgico de biocontrol y microbioma de plantas y suelo.

BIOCONTROL & BIOMES es un evento especializado organizado por NEW AG INTERNATIONAL para arrojar luz y conocimiento científico sobre las innovaciones de biocontrol y biomas en la agricultura. Según la organización,este evento ha logrado atraer a una audiencia internacional con asistentes de Corea del Sur, Australia, EE. UU. y Europa. La cita ha tenido una buena acogida, ratificándose así su razón de ser y necesidad de continuar celebrando. Un éxito, avalado por la calidad de sus temáticas, el plantel de expertos y ponentes que ratifican su razón de ser y continuidad

En el evento, destaca NEW AG INTERNATIONAL, se han abordado temas críticos que incluyen tecnología de péptidos, fungicidas naturales para postcosecha, enfoques y aplicaciones de endófitas microbianas y estrategias integradas contra nematodos. En BIOCONTROL & BIOMES 2022 se ha debatido y puesto en conocimiento soluciones, oportunidades y futuro de biocontrol en la agricultura sostenible de Europa para impulsar y desarrollar su estrategia BIOAG.

Ciencia, praxis y empresa unido en el conocimiento para crear y consolidar alianzas y sinergias entre los participantes. BIOCONTROL & BIOMES 2022 ha sido un espacio de reflexión y debate pero también un lugar diálogo y encuentro con expertos de talla internacional, donde los asistentes, clientes, delegados, patrocinadores o expositores, explican desde la organización, que han podido establecer, desarrollar o fraguar redes formales e informales, adquirir nuevos conocimientos, contactos, oportunidades comerciales o consolidar asociaciones existentes.

NEW AG INTERNATIONAL, califica de rotundo éxito y ya se halla trabajando en el New AG International Annua de Barcelona (18 y 19 de abril), en el Biocontrol LATAM que se celebrará en Colombia (14 y 15 de agosto) y la 6ª edición del Biostimulants World Congress en Milán del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2023. Si se necesita información sobre la I edición de BIOCONTROL & BIOMES 2022 se pueden consultar las páginas web https://informaconnect.com/newag/ https://informaconnect.com/biocontrol-biomes/.

NEW AG INTERNATIONAL: Revista internacional especializada en el campo y agricultura que se distribuye en más de 150 países de todo el mundo con sede en Francia y sucursales en Reino Unido, China, España y Chile. Cubre trimestralmente en inglés y español todas las noticias relacionadas con la agricultura de alta tecnología -High-Tech Agriculture- en el mundo.Además de organizar eventos internacionales especializados en agricultura, ofrece un análisis editorial e independiente sobre productos, técnicas, equipos y servicios que abarcan desde noticias de mercado hasta artículos de fondo sobre fertilizantes especiales, irrigación, fertirrigación, tecnologías de invernadero, bioestimulantes, biocontrol y agricultura de precisión.

