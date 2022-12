SYA Instalaciones explica por qué los calientapatios son una buena opción para las terrazas Comunicae

martes, 27 de diciembre de 2022, 12:14 h (CET) El objetivo de las terrazas en los restaurantes es el de poder montar más mesas en las que poder ofrecer servicios. Pero llegado el invierno no poder contar con ese espacio es un punto negativo, que se puede solucionar colocando estufas para calentar el sitio Llega el frío invierno y salir de casa a tomar algo parece que ya apetece un poquito menos. Quizás no apetece salir de casa para meterse en un bar, pero si se plantea estar en una terraza con calientapatios o estufa de gas para la restauración que mantenga el ambiente a buena temperatura, eso ya es otra cosa. Desde SyA Instalaciones, profesionales de la calefacción, además de ser servicio oficial de Repsol, ofrecen el servicio a la restauración de estufas de gas, una opción perfecta para aprovechar las terrazas en invierno.

Los calientapatios, los grandes conquistadores de los espacios abiertos en invierno

Tener un restaurante o un bar con una terraza es un lujo, tanto en verano como en invierno. Así es, pues a los consumidores les gusta disfrutar de los espacios amplios y al aire libre. En invierno, la solución son los calientapatios, unas estufas diseñadas especialmente para exteriores y con muchos beneficios, que harán que las terrazas sean 100% practicables durante los meses más fríos del año.

Beneficios de los calientapatios

Un calor homogéneo. El gas caliente el aire sin resecarlo, ofreciendo un ambiente agradable en el que disfrutar de una taza de café o una copa. Se pueden mover con facilidad. Los calientapatios parecen muy aparatosos, pero en realidad no cuesta nada moverlos y colocarlos donde se necesite, así se tiene más versatilidad. Calientan más rápido que las eléctricas. El calor se puede sentir casi de inmediato, además de tener la ventaja en comparación con los aparatos de aire caliente que no remueven el aire y no levantan polvo. Bajo coste. Con la relación calidad, servicio y precio, realmente no es un producto caro. Tipo de combustible que usan

Los calientapatios funcionan tanto con gas butano como con gas propano, siendo este último el más recomendado. Cabe recordar que el gas butano sufre a bajas temperaturas.

Beneficios de alquilar calientapatios

Otro aspecto de los calientapatios es que se pueden alquilar por temporadas, con el consiguiente beneficio a la restauración:

Mejora en el precio al no tener que hacer ninguna inversión inicial. Alquilar un calientapatios no conlleva ninguna inversión para darse de alta ni de puesta a punto del servicio. Solamente se paga por el consumo, los restaurantes solo deben pagar las bombonas que usan, en modalidad de compra o alquiler. Ahorro de espacio al no tener que guardarlas todo el año. Normalmente las empresas que suministran este producto se encargan del transporte, con lo que la despreocupación es total. SyA Instalaciones en concreto, también ofrecen el servicio de alquiler de calientapatios, teniendo una amplia gama de productos que se adaptan a todas las necesidades. Además, como se ha dicho, son servicio oficial Repsol, y ofrecen garantía, calidad e inmediatez a la hora de suministrar bombonas de gas.

