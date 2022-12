Salir de ASNEF de forma rápida y fácil, con la asesoría del Bufete Recatalà Agramunt Emprendedores de Hoy

martes, 27 de diciembre de 2022, 11:33 h (CET)

En ocasiones, las personas aparecen como reportadas en ficheros de morosidad como ASNEF, lo que significa que no han realizado el pago oportuno de una deuda y que su situación les impide tener acceso a un crédito con alguna entidad bancaria o financiera. Sin embargo, muchos de estos reportes se hacen incumpliendo la Ley Orgánica de Protección de Datos.

En este contexto, Bufete Recatalà Agramunt se encarga de asesorar profesionalmente a sus clientes para que ejerzan el cumplimiento de sus derechos y puedan salir de ASNEF de forma fácil y rápida.

Reactivar el acceso a un crédito saliendo de ASNEF La Ley de Protección de Datos exige una serie de garantías antes de introducir a una persona en un fichero de morosidad. Previamente a la incorporación de una deuda en ASNEF, las empresas deben reclamar la deuda mediante un requerimiento de pago y este debe hacerse a través de una carta certificada, un burofax, una notificación notarial o un medio similar, ya que una carta ordinaria o las llamadas telefónicas no tienen la misma validez. Incluso, aunque se haya firmado sorbe la condición de anotación automática en caso de incumplimiento con el pago de la deuda, la ley ampara a los usuarios.

Si las personas no reciben esta certificación, tienen derecho a exigir la cancelación de sus apuntes en ficheros de morosidad y, para ello, Bufete Recatalà Agramunt cuenta con expertos en asesorías, dispuestos a resolver cualquier inquietud en cumplimiento de los derechos de los ciudadanos.

Mecanismos legales y servicios especializados para salir de un fichero de morosidad El gabinete de profesionales Bufete Recatalà Agramunt pone a disposición de los usuarios servicios integrales y personalizados, elaborando soluciones a la medida de cada cliente, ya sea particular o para una empresa. La calidad, responsabilidad, compromiso, integridad y formación continua de su equipo humano avalan a esta firma con más de 15 años de experiencia en el sector. Este bufete se encarga tanto de la parte civil, es decir, la baja administrativa, así como de la reclamación mediante mecanismos judiciales, por los daños y perjuicios recibidos, puesto que muchas veces no se demuestra que una persona efectivamente tenga una deuda pendiente y, sin embargo, aparecen en el listado de ASNEF.

Por consiguiente, si después de saldada la deuda no se efectúa la retirada del registro de morosos, las personas deben recurrirse a trámites legales y, en caso de no recibir respuesta en el plazo establecido, se podrá imponer una demanda con las reclamaciones correspondientes ante la Agencia de Protección de Datos.

Los usuarios pueden contactarse a través de Bufete Recatalà Agramunt, si sus datos aparecen en algún fichero, si necesitan un préstamo, pero no se lo conceden por estar en este listado o si necesitan financiación de un crédito personal o hipotecario. Todos estos procesos se llevan a cabo sin que el cliente tenga que llamar a líneas de tarificación especial.



