El logotipo olfativo: una nueva frontera de marketing que Ambiper propone sobrepasar

martes, 27 de diciembre de 2022, 10:22 h (CET) El uso de fragancias en la estrategia de venta de las marcas es algo cada vez más común. El ser humano es capaz de recordar 10.000 olores, pero tan solo 200 colores diferentes y una empresa de marketing olfativo sabe aprovechar este gran potencial Hace algunos años, los ganadores del Premio Nobel de la Medicina ya lo habían anunciado: el ser humano es capaz de guardar en su memoria miles de olores distintos. Es más, las neuronas responsables del sentido olfativo son precisamente las que más capacidad de renovarse tienen, pues se encargan del arduo trabajo de mantener la memoria olfativa intacta. Los perfumes son procesados por el sistema límbico de los seres humanos y es por esa razón que es sencillo y normal identificar los olores con los recuerdos y emociones.

Pero el poder del olfato va mucho más allá: este instinto se basa en el mecanismo de "estímulo-respuesta" y es por este motivo que el olor puede influir en las acciones del ser humano, en su estado de ánimo e incluso en su comportamiento de compra. Es por esto que empresas como Ambiper recomiendan tener una buena estrategia de marketing olfativo en una empresa. Ambiper es una empresa de marketing olfativo de Valencia especializada en aromaterapia para negocios, es decir, sistemas de aromatización para entornos profesionales. Esta empresa asegura que una buena estrategia de marketing olfativo es capaz de aumentar las ventas en un 80%.

"El perfume de un negocio es uno de los factores (si no el factor principal) para conseguir un ambiente agradable y acogedor y, sobre todo, para conseguir ventas. Podríamos equiparar la importancia del aroma con la importancia de la iluminación de un negocio o el mobiliario. Si a la marca de una empresa le acompaña un conjunto de colores e imágenes, ¿por qué no desarrollar también un logotipo olfativo?", explica Ambiper. Según la empresa líder de marketing olfativo de Valencia, a lo largo de la historia se ha podido observar cómo las marcas de renombre han desarrollado su propia fragancia sin ser realmente conscientes de ello, pero que es algo que les ha beneficiado con creces.

El marketing olfativo es, por lo tanto, una estrategia para vender que absolutamente todas las empresas deberían tener en cuenta si no quieren quedarse atrás. El olor es capaz de evocar una atmósfera agradable en los clientes, puede conseguir generar cierta retención del cliente potencial en la tienda física e incluso puede fidelizar clientes. Ambiper explica que para conseguir un "logotipo olfativo" las empresas no deben guiarse por gustos propios o utilizar una fragancia en exceso. Para hacerlo correctamente y conseguir el éxito es necesario dejarse guiar por profesionales como Ambiper, puesto que es necesario ser coherente en todo momento con los valores que se desean comunicar al cliente potencial.

