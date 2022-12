Un mantenimiento informático frecuente ayuda a las empresas a reducir drásticamente sus costes, según Redkom Comunicae

lunes, 26 de diciembre de 2022, 15:39 h (CET) El mantenimiento informático, para la mayoría de las empresas, es algo visto desde un punto de vista económico, un gasto que, si se evita, mejor. No obstante, más que un gasto es una pequeña inversión que ayuda a reducir grandes costes en las empresas y una empresa de mantenimiento explica de qué manera lo consigue No dedicar el tiempo suficiente al mantenimiento informático puede llegar a tener un precio alto para las empresas. Una de las maneras que tiene Redkom de reducir costes a las empresas es precisamente el mantenimiento informático y una de las razones es por la gran eficiencia que aporta. Redkom es una empresa de mantenimiento de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas de Madrid fundada en el 1995. Esta empresa, compuesta por un equipo multidisciplinar, es capaz de reducir los costes de las empresas mediante el mantenimiento informático, lo cual es fundamental hoy en día.

"En las empresas en las que realizamos un mantenimiento informático frecuente hemos podido observar como la productividad de los empleados aumenta de forma considerable. Cuando un equipo informático no funciona con rapidez, los empleados dejan de ser productivos, pierden más tiempo y, como es habitual en cualquier empresa, el tiempo es dinero. Esta es una de las ventajas principales del mantenimiento" explica Redkom. Pero, además, cuando no se da un mantenimiento en los equipos informáticos, surgen otros problemas mucho más urgentes y costosos de resolver. Esto deriva en una perdida de tiempo, dinero y trabajo, explica Redkom.

Contratar personal informático para llevar el mantenimiento de los ordenadores tampoco es una opción que pueda ser viable para todas las empresas, puesto que puede suponer un gran desembolso innecesario. Casi ninguna empresa va a necesitar un departamento informático, explica Redkom, por lo que, el outsourcing es la mejor opción. Con una cuota fija mensual, las empresas se aseguran de mantener los equipos en buen estado, evitan problemas técnicos y además se ahorran los sueldos de todo un departamento. Es importante ser objetivo y asumir que una pyme no necesita un departamento informático, afirma Redkom.

Otra gran ventaja que subraya Redkom es que, al mantener el buen estado de los ordenadores, se puede evitar que a la larga se estropeen, por lo que, se alarga la vida útil de los mismos. Esto significa que la empresa no tendrá que cambiar los equipos con tanta frecuencia, lo cual supone un gran ahorro. Los problemas de seguridad también se pueden evitar si las empresas cuentan con un buen mantenimiento informático. Redkom afirma que con mucha frecuencia las empresas acuden con urgencia para resolver ciberataques, virus y estafas y en la mayoría de los casos, son imposibles de resolver. Los ciberataques pueden suponer un gran desembolso económico, que, con la asesoría de empresas como Redkom, se pueden evitar.

