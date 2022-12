La sociedad española está asustada Domingo Martínez Madrid, Burgos Lectores

lunes, 26 de diciembre de 2022, 08:11 h (CET) Se aprobó la eutanasia sin escuchar a médicos y organizaciones sanitarias. Se aprobó la LOMLOE sin trabajarla a fondo con los diversos sectores implicados en la enseñanza. Se aprobó la ley del “sí es sí” de Irene Montero sin escuchar, y con las barbaridades que ahora estamos viendo. Se quiere aprobar la Ley Trans con gran preocupación de la sociedad.



Se retrasan los fondos europeos para la reactivación económica por falta de petición y, tratándose de miles de millones, no hay una alarma general proporcional. Se disparan los precios y seguimos a la cola en desempleo y las quejas casi se limitan a conversación de bar o de comercio, además de las inevitables confrontaciones parlamentarias entre políticos.

La sociedad española está asustada. La pandemia tiene una parte de explicación, que el Gobierno aprovechó para tener encerrados en sus casas a los españoles y sin capacidad de protestar. Ahora mismo, en algunas comunidades autónomas, se mantienen restricciones por Covid sin ninguna justificación médica, descaradamente justificadas en que no haya problemas hasta las elecciones de mayo. Asustar y encerrar siempre es una técnica de los enemigos de la libertad.

Ni somos los mejores ciudadanos del mundo ni los peores. Si de algo no podemos presumir, es de luchar por una mayor presencia activa en la sociedad, para ayudar a resolver los problemas con mayor eficacia, y no quedarnos en la queja. Sobran motivos de queja contra Pedro Sánchez y su Gobierno, sus nefastos pactos con independentistas y filoetarras… y con quien haga falta.

Podríamos hacer una lista de abusos de poder, injusticias e indignidades. La lista de reacciones profesionales y sociales ya no sería tan extensa, pues organizaciones profesionales y sindicatos – estos últimos, "ya se sabe" – no reaccionan con fuerza, y un generalizado que "alguien haga algo" parece haberse extendido.

