No puede hallar la razón el hilo

lunes, 26 de diciembre de 2022, 07:58 h (CET) La ley del “sólo el sí es sí” es una ocasión para quienes desconocemos cómo funciona el derecho de aventurarnos en una iniciación necesaria. Después de días preguntando y leyendo, comparto con el lector que tampoco sea ducho en estas lides un recorrido sencillo que le ayude a contextualizar dónde estamos.



Hasta ahora, el Código Penal tenía dos tipos de delitos sexuales: lo que era agresión y lo que era abuso. La diferencia entre ambos radica en el uso de la violencia física. El problema es que en la mayoría de las ocasiones en que una mujer sufre un atentado tan atroz, paralizada por el pánico, no opone resistencia. Y como a los jueces lo que les corresponde es aplicar el tipo delictivo atendiendo a los hechos ocurridos, se ha condenado demasiadas veces a los violadores como abusadores.

Cuando el caso de La Manada llenó los telediarios, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra hizo lo que le tocaba: aplicar los elementos del tipo penal. Y el fallo sobre sus protagonistas fue que se trataba de un abuso. Esto dio lugar a un movimiento cuya protesta se apoyó en un argumento más que razonable: no debiera existir esta diferencia entre un tipo agravado (agresión) y un tipo menos agravado (abuso). Sin embargo, determinados grupos se alzaron como abanderados de la causa y la infestaron con el virus de la ideología: “La justicia es machista”, señaló alguna. Desde esta perspectiva desenfocada ha promovido la ley el Ministerio de Igualdad.

Lo que sigue es lo que se comenta estos días: las incongruencias de una norma que, queriendo eliminar el crimen, ha derivado en un salvavidas para los criminales. ¿Por qué ha ocurrido esto?

