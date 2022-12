Tenemos el gobierno que merecemos

Y no es por un golpe de estado, ni una revuelta callejera, ni una revolución que lo hayan impuesto. ¿Para que sirvieron los miles y miles de españoles que fueron asesinados como si fuesen animales dañinos, por el mero echo de ser católicos? Hay que repetirlo una y mil veces, si España en el año 1975 era una Nación Católica ¿Qué ha sucedido?

Pegúnteselo a la Jerarquía y clero de la Iglesia Católica, pues fueron los principales culpables, porque en aquellos tiempos la Iglesia tenía un poder social muy grande y sus consejos y consignas eran aceptadas por la mayoría y con creces, que eran católicos y seguían sus consignas. Su ambigüedad, cobardía y colaboración, fueron la causa de que se estableciera España como Nación laica, sin Dios. Callan como muertos, no dicen ni pio, porque la mayoría de aquellos ¿apóstatas? Son ahora obispos o miembros contaminados con sus heréticas doctrinas, que infectaros hasta los seminarios y que ahora la mayoría están cerrados.

El Gobierno social-comunista que tenemos, no fue el que desacralizó la Divina Eucaristía, ni el que los sacerdotes y religiosos perdieran sus vestiduras sacerdotales, ni dejar las Iglesias “barridas” de los altares, imágenes, pulpitos, etc., y ahora entras a una Iglesia “moderna” y no sabes si es un teatro o un lugar de reunión social. Estamos en Navidad, y es triste tener que hacer de profeta de calamidades, Pero Los Obispos españoles, ya lo he pedido en varias ocasiones, tienen que pedir perdón; han traicionado a CRISTO y a sus fieles.