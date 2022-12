MBA enfocado a negocios digitales en la escuela digital IM Digital Business School Emprendedores de Hoy

sábado, 24 de diciembre de 2022, 18:12 h (CET)

La digitalización ha hecho evolucionar la actividad comercial y empresarial, aumentando el rendimiento de las empresas y optimizando los procesos que se realizan dentro de ellas. Sin embargo, los MBA no han evolucionado al mismo ritmo que las nuevas necesidades digitales de las compañías modernas, con lo cual se ha creado un desfase en la formación que influye negativamente en los profesionales a la hora de encarar la nueva realidad empresarial.

No obstante, escuela digital IM Digital Business School, en de las pioneras en ofrecer un MBA enfocado a negocios digitales, formando a sus estudiantes según este nuevo escenario.

La necesidad de un MBA enfocado a los modelos de negocios digitales Con la transformación digital, una nueva generación de MBA ha llegado para dar respuesta a las necesidades que hoy en día tienen las empresas con modelos de negocios digitales. Hasta ahora, los MBA clásicos, en su mayoría, no terminan de actualizarse.

Por lo tanto, no han podido dar respuestas efectivas a las necesidades que van surgiendo con la aceleración digital sin precedentes que se vive hoy en día y que presiona a las empresas de todo el mundo para mantenerse competitivas en el mercado. Aun así, se espera y se exige que los nuevos líderes y profesionales digitales de la actualidad tengan sólidos conocimientos acerca del análisis, liderazgo y estrategia.

Además de eso, se espera que sean también capaces de conocer y controlar las claves de los negocios de alto rendimiento, así como un dominio considerable del sector digital, para que así puedan garantizar una gestión eficiente. Esto supone todo un reto para estos profesionales, que muchos MBA no son capaces de ayudar a cumplir. No obstante, hay escuelas de negocios con MBA que sí se adaptan a estas nuevas demandas.

Un MBA para la dirección de empresas digitales de alto rendimiento El MBA ofrecido en la escuela de negocios IM Digital Business School es el primero orientado a empresas digitales de alto rendimiento y el primero en abordar estos negocios desde esta perspectiva. Una perspectiva que, por cierto, es la que desde hace un tiempo viene impulsando la Unión Europea, alentando a las empresas a implementarlo de manera urgente con el fin de garantizar negocios competitivos en el escenario moderno.

Este MBA está dirigido a quienes quieran desarrollar y liderar su propia empresa digital, así como para los emprendedores que se encuentran ahora mismo enfrentando el reto de pilotar su propio proyecto digital. Con este máster, podrán transformar su carrera profesional, adquirir ventajas competitivas, lograr cargos de responsabilidad en lo relacionado con digitalización, promover la transformación digital de una empresa, formar parte del ecosistema digital y las nuevas tecnologías y mucho más.

En el sitio web de IM Digital Business School, se encuentra detallado toda la tabla de contenido de este MBA, información sobre el programa de alto rendimiento, objetivos del MBA y mucho más. Además, se encuentra también el formulario para formar parte del máster o para realizar cualquier consulta directamente al equipo de atención de la escuela.



