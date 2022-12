Neurociencia para mejorar los entornos educativos Emprendedores de Hoy

El diseño del espacio y del equipamiento utilizado en el entorno educativo guarda una estrecha relación con diversos procesos neurobiológicos importantes para los estudiantes. Por tal razón, a través del proyecto de innovación INTEDU se busca mejorar la experiencia educativa, incorporando la Inteligencia Artificial para la potenciación del aprendizaje de acuerdo con los principios de la neuroeducación. Esta propuesta está liderada por CENFIM y cuenta con la participación de distintas empresas, entre las que se puede mencionar a Absotec, firma especializada en el diseño, fabricación e instalación de acondicionamiento acústico para mejorar el bienestar y confort interior de los espacios.

¿En qué consiste el proyecto de innovación INTEDU? El proyecto de innovación INTEDU tiene como objetivo mejorar los procesos de aprendizaje combinando la Inteligencia Artificial y la neurociencia desde el diseño y el equipamiento de los espacios educativos de secundaria y de la formación profesional básica, tomando como referencia el centro educativo IES Josep Brugulat. De esta manera, bajo la coordinación de CENFIM y la colaboración de diferentes compañías como Absotec, se buscará conectar con las necesidades psíquicas no tangibles de los adolescentes por medio de un equipamiento del espacio con un diseño más flexible y ergonómico.

En este contexto, será posible analizar los cambios entre la percepción, la respuesta emocional y el comportamiento de los estudiantes de acuerdo con el diseño del entorno educativo y su rol en el logro de las metas pedagógicas. Para tal fin, se utilizarán tecnologías de Inteligencia Artificial flexibles y no intrusivas, propiciando la colaboración entre fabricantes de equipamiento de interiores, diseñadores de espacios, proveedores de tecnología y centros educativos para impulsar el rediseño de los espacios educativos bajo los principios de la neuroeducación.

Absotec, especialistas en acondicionamiento acústico de aulas y centros escolares Una situacion recurrente en las aulas es que la reverberación genere que las explicaciones de los profesores no se entiendan y estos deban elevar su voz, provocando aún más ruido en el ambiente. En este marco, Absotec es una compañía especializada en eliminar la reverberación y el ruido en espacios interiores, la cual se ocupa de realizar un estudio previo para comprobar el grado de contaminación acústica del lugar y calcular la cantidad de material fonoabsorbente necesario.

Para ello, la firma se adapta a cada espacio, integrando diseños, formas y colores en los paneles, además de llevar a cabo una instalación rápida, sin residuos ni suciedad y sin necesidad alguna de obras.

Por tanto, las soluciones acústicas de Absotec permiten mejorar la calidad de vida de los estudiantes y docentes con un servicio integral comprometido con eliminar el ruido con el menor impacto medioambiental posible.



