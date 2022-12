En Navidad, nadie puede quedarse sin su look, en G.Bar ofrecen packs para estas fechas Emprendedores de Hoy

Ya están todas las compras hechas, todos los planes listos, los menús de las cenas y las comidas, las maletas, la ropa y todo lo necesario para estas Navidades, pero… ¿y el tratamiento capilar, y las raíces, y el corte de pelo, y las uñas, las cejas y pestañas?

“Es que no tengo tiempo para nada más…” En G.Bar Madrid están abiertos en horario ininterrumpido durante todo el fin de semana de 10:00 a 21:00. “Es que no tengo con quién dejar a los niños…”. Los más pequeños pueden ir a G.Bar, ya que cuentan con servicio de maquillajes, peinados y manicuras Kids para ellos.

Ahora que se acercan estas fechas tan especiales y estresantes, en G.Bar Madrid y en tiempo récord, quieren ayudar a que todas las personas tengan todo lo que necesitan en el momento que lo necesiten, para que puedan vivir un momento mágico.

G.Bar se caracteriza por ser un lugar donde se puede entrar de cualquier manera y salir perfecta, preparada para cualquier tipo de evento. Esto se debe a sus paquetes de belleza, como es el Paquete Exprés (55 euros), que en tan solo 70 minutos, la clienta podrá lucir unas Trenzas Fashion + Make Up Exprés. El maquillaje consiste en una base mate perfecta, contorno, un poco de rubor, modelado de cejas, máscara y bálsamo o brillo de labios.

Otro paquete disponible es el Preparty Set, con el precio de 72 euros, la clienta obtendrá uno de sus peinados ‘Easy’, unas ondas Hollywood y el maquillaje estrella: el Make Up Cóctel. Este paquete está especialmente pensado para las ocasiones más especiales, ya sea una cena de empresa, una celebración familiar o una gran fiesta para despedir el año.

Si se reserva el paquete indicando que se desean los servicios en paralelo, se disfrutará de un servicio a 4 manos, lo que hará sentir a la clienta como toda una celebridad.

G.Bar Madrid está abierto de miércoles a domingo de 10:00 h a 21:00 h y ofrece otros servicios como: Amazing Nails, con algunos de los mejores diseños; Increíbles Cejas y Pestañas, para que la mirada sea la envidia de todos; rituales de todo tipo para el cabello y el cuero cabelludo; cortes y coloraciones, como el Airtouch. En las redes sociales o web de la compañía se pueden consultar los servicios completos que ofrecen.

En Navidad, G.Bar cuenta con unos horarios especiales, los cuales son los siguientes:

23 de diciembre, viernes, de 10 a 21.

24 de diciembre, sábado, de 10 a 21.

24 de diciembre, domingo, cerrado.

31 de diciembre, sábado, de 10 a 21.



