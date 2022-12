Las celebrites se enamoran de Parenzo, la firma de bolsos ‘Made in Spain’ Emprendedores de Hoy

jueves, 22 de diciembre de 2022, 17:32 h (CET)

Cada cierto tiempo, una nueva marca irrumpe y se instala en las preferencias de celebridades e integrantes varios del mundo de la moda. Esto es lo que ha sucedido con la firma de bolsos de piel Parenzo, creada por la diseñadora Marta Prada en 2022. Sus creaciones, Made in Spain ya han podido ser vistas en grandes eventos, alfombras rojas y múltiples publicaciones.

La propuesta de esta firma consiste en la creación de bolsos artesanales que se fabrican siguiendo la filosofía del slow fashion. En este sentido, cada pieza ha sido diseñada con mimo por expertos artesanos, con el fin de que pueda adquirirse de generación en generación y que tenga una gran durabilidad. La producción se efectúa en Ubrique, un municipio considerado como el Silicon Valley de la piel debido a que grandes firmas nacionales e internacionales se han instalado allí, Loewe, Louis Vuitton, Carolina Herrera, Jacquemus, entre otras.

Las celebrities eligen los bolsos de piel de Parenzo Parenzo está presente junto a las celebrites en innumerables eventos en Madrid y en distintas alfombras rojas. Esto se debe, a la elección de esta firma Made in Spain, de varios rostros conocidos y expertos en el mundo de la moda.

Esther Doña, viuda del Marqués de Griñón, conocida en el mundo socialité, confió en la firma en varios momentos, uno de ellos, en el 30 Aniversario de la revista Woman, con el modelo Parenzo Night, y además ha sido retratada en otras ocasiones en la revista Semana, con el icónico Parenzo Sabina. En este mismo evento, la modelo e influencer Pino Montesdeoca, también con el modelo Night, que lució de manera brillante, ella protagonizó la portada de la revista Woman, de su 30 aniversario junto a Vanesa Lorenzo y Nuria Rothschild. De manera similar, la cantante y actriz Nerea Rodríguez, apareció en uno de los eventos más esperados del año, el documental de la conocidísima influencer Dulceida, Dulceida al desnudo, con el modelo Parenzo Anna.

Además, mujeres como Nuria March, Sofía Bono, Fiona Ferrer y la estilista de las celebrities Zara Garo han elegido esta marca. Los bolsos de Parenzo también han llegado a las manos de las mejores y reconocidas influencers Yle Olla, Noemí Misma, la aristócrata Cleo Oettingen, que confió también en la firma española, y la actriz Diana Gómez, muy conocida por su papel de “Tatiana” en la serie La Casa de Papel.

Parenzo se deja querer también en el mundo del fútbol. Daphne Cañizares, mujer de Dani Carvajal, jugador de fútbol del Real Madrid y la selección nacional española, también ha publicado fotografías con una de las piezas diseñadas por Marta Prada, y la mujer de Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid y selección francesa, Erika Choperena, opta también por la firma con el icónico Parenzo Sabina.

Productos exclusivos que son fruto de un proceso artesanal Tanta es la demanda de estos artículos de lujo y que tanta repercusión han tenido que, para adquirir uno de los bolsos cuando estos se agotan, es necesario apuntarse en una lista de espera que está disponible en la página web de la firma. Parenzo abastece la demanda que tiene sin descuidar el proceso artesanal de fabricación, que permite obtener productos de lujo que resultan únicos.

Además, cada bolso cuenta con un número de serie y una tarjeta con un código QR que tiene un enlace hacia un apartado en su página web, donde es posible conocer en detalle el proceso de fabricación y el significado de cada pieza.

Los bolsos de piel de Parenzo son un producto único y de lujo que ya se ha introducido a través de distintas celebridades, influencers y expertas en el mundo de la moda.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas En Navidad, nadie puede quedarse sin su look, en G.Bar ofrecen packs para estas fechas Inscripciones abiertas para la convocatoria 2022-2023 para estudiar animación en UA School Cómo medir la calidad del cochinillo ibérico, por País de Quercus Gestiones24, la empresa que simplifica los pasos y gestiona los certificados digitales en menos de 24 horas BiNarval Plus Z, el aliado para reducir los excesos de estas fiestas