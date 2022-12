Regalar RIHOLÉ estas Navidades, un dulce sabroso y consciente Emprendedores de Hoy

jueves, 22 de diciembre de 2022, 17:17 h (CET)

Navidad es una hermosa fecha para regalar, y un detalle que nunca falla es el chocolate ecológico. Por eso, la actriz y cantante Virginia Buika, conocida como Virginia Bright, propone su chocolate RIHOLÉ como parte de esta celebración.

Siguiendo su lema «Tú eres lo que comes… Come amor… Come RIHOLÉ», hace su segundo lanzamiento de su chocolate negro en su versión almendrada, ideal para comer con más consciencia, tomándose tiempo y agradeciendo el alimento. Así es como se puede reconocer todo el proceso que lo ha acompañado: los agricultores recolectores del cacao en sus fincas; los obradores que logran moler la masa, extraer la manteca y elaborar el producto final y, en este caso especial de los chocolates Riholé, también la gran labor de los productores del aceite Riholé, ingrediente exclusivo que hace de Riholé un chocolate único en sabor en el mercado; los distribuidores encargados de hacer llegar a las tiendas la tableta que cada persona escogerá y se llevará a la boca.

Estas tabletas, además de ser crujientes, sabrosas y deliciosas, pueden considerarse un superalimento, por su alto valor nutricional. Este producto cuenta con un sabor único, que se combina con una textura muy equilibrada, agradable al paladar más exquisito, cuya cualidad más importante es que es 100 % natural y Bio Ecológico.

Regalar RIHOLÉ para Navidad Las personas que llevan una alimentación con un aporte nutricional considerablemente saludable y equilibrado conocen la importancia de contar con un dulce para comer y consumir sin complejos, manteniéndose dentro de los estándares alimenticios. Es por ello que al obsequiar chocolate ecológico no solamente se entrega un detalle muy especial que ayuda a cumplir con los buenos hábitos de nutrición, sino que también se está entregando un valor añadido, y es el amor con el que se elabora toda la cadena de esta producción FILIN LOVE RIHOLÉ, a la vez que se puede disfrutar de algo delicioso, sin tantos remordimientos.

Existe una gran variedad de opciones que prometen ser orgánicas, pero, cuando se revisa el etiquetado en todo su detalle, resulta que tienen ingredientes que no son tan saludables a corto, medio y largo plazo. Con la idea de resolver este problema,Virginia Bright se puso manos a la obra y buscó hasta encontrar algunos de los mejores obradores y almazharas de toda España, de muy alto nivel.

Los obradores de Riholé llevan elaborando chocolate desde el 1946 y, a base de prueba y error, han desarrollado un chocolate bio ecológico elaborado con cacao 100 % natural y aceite ecológico, y también una variedad más exclusiva Bio Démeter (con 0 químicos).

Virginia Bright, en esta primera edición de autora FILIN LOVE, aporta al chocolate RIHOLÉ su exclusivo aceite de oliva virgen extra Riholé Oliana, como valor añadido, brindando y extendiendo la lista de los muchos beneficios para la salud. Es este uno de los aspectos que hacen del chocolate Riholé uno de los preferidos e ideales para regalar en esta época del año.

El chocolate bio ecológico de Virginia Bright En estos tiempos, el consumidor es más específico y busca alimentos más conscientes y de mucha mejor calidad, es por ello que las partes implicadas en la elaboración cuentan con un proceso integral que comienza desde el momento en que los agricultores recolectan el cacaoy concluye cuando el cliente adquiere la barra de chocolate.

A diferencia de otras marcas, Virginia Bright desarrolló este producto con base en la necesidad de poder expandir su motor «Amor 365 Días Al Año» y ante la necesidad de cubrir un gran vacío que notó en el mercado. En el año 2020, en plena cuarentena debido a la fatídica pandemia mundial, se encontró muy limitada al momento de buscar un chocolate rico y que a su vez satisficiera sus necesidades y exigencias nutricionales; por esta razón, y con el espíritu de poder compartir y llevar al mayor número de personas posibles los grandes beneficios de su aceite Riholé Bio Ecológico y también Bio Démeter, creó esta línea de chocolates, de la mano de los mayores expertos, que cumple con los más altos estándares alimenticios.

Para saber más sobre el producto o adquirir el gran descuento disponible, Virginia Bright cuenta con una web para quien busca una alimentación más consciente y regalar más amor a sus seres más queridos a través de este obsequio único, saludable e irresistible para esta Navidad.



