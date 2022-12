Cuáles son las tendencias en balcones y ventanas para 2023, por LOSMA STUDIO Emprendedores de Hoy

jueves, 22 de diciembre de 2022, 17:13 h (CET)

A raíz de la pandemia por covid, los españoles comenzaron a valorar más disponer de amplias ventanas y balcones de alta calidad. Además de ser elementos puramente estéticos, también funcionan como renovadores de aire y entradas de luz, y cumplen con un rol importante en la sostenibilidad de la casa.

Los expertos del sector ya han informado acerca de cuáles serán las tendencias para las ventanas y los balcones en 2023. Para adaptarse a las nuevas modas de decoración y construcción, los clientes suelen acudir a empresas especializadas de decoración de interiores, y son ellos los que prescriben empresas que específicamente se dedican al mundo de los balcones y ventanas. Desde LOSMA STUDIO, no tienen ninguna duda de que el 2023 será un año donde la madera se impondrá de manera determinante respecto a otros materiales menos sostenibles.

Tendencias en la decoración de ventanas y balcones para 2023 La decoración con plantas es cada vez más popular. Estos elementos otorgan un aspecto natural y son capaces de purificar el aire de la zona. Además, si se cuenta con espacios de mucha exposición solar diaria, lo recomendable es elegir una planta como el jazmín o la buganvilia.

También es importante añadir muebles que se adapten al espacio. Las sillas plegables son un elemento funcional que ocupa poco espacio y que está en tendencia en aquellos apartamentos de reducido tamaño. El castaño, el roble y el pino natural son los materiales por excelencia de los muebles y de las ventanas y balcones, ya que sus propiedades y tipología admiten infinidad de pinturas y lacas.

En cuanto a luz, las guirnaldas de luces LED han ganado fama por su asequibilidad y su facilidad de instalación. Otras personas prefieren colocar lámparas solares, puesto que proporcionan una apariencia más elegante y representan una alternativa sostenible.

Tendencias en la construcción de ventanas y balcones para 2023 Las manillas de las ventanas actuales suelen ser fabricadas con materiales resistentes como el hierro, el aluminio o el acero para evitar la corrosión y el desgaste. Asimismo, el aspecto metálico en acabados oro y plata de estos elementos aporta un plus en la imagen lujosa que puede transmitir el inmueble.

La pintura es otro punto importante a la hora de construir la estética final de los balcones. Se recomienda elegir tratamientos y pinturas que maximicen las características intrínsecas del propio material. Además, la aplicación debe hacerse sobre superficies limpias y secas para una absorción adecuada. En LOSMA STUDIO se laca hasta con 5 manos de pintura para una mayor durabilidad.

La madera se está convirtiendo en un material idóneo para las estructuras en ventanas y balcones gracias a su rendimiento térmico y comportamiento ante las fluctuaciones térmicas.

El tipo de madera utilizada en la construcción de ventanas y balcones influye en la calidad del trabajo. Por esta razón, LOSMA STUDIO cuenta con una gran variedad de opciones: castaño, iroko, roble, pino, etc.

En conclusión, los fabricantes de ventanas y balcones han sabido cómo combinar la belleza con la funcionalidad en los modelos actuales. Por esta razón, cada vez más personas siguen las nuevas tendencias a la hora de elegir reformas.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.