La posibilidad de encontrar empleo en el sector con la bolsa de empleo de Universal Arts School

Si bien la transformación digital ha propiciado la igualdad de oportunidades, hacer de la creatividad un trabajo no es una tarea sencilla y son cada vez más los jóvenes dedicados al arte, la animación, el cine y el desarrollo de videojuegos que se frustran al no poder realizar el trabajo de sus sueños o al no obtener una remuneración justa. Por ello, la escuela Universal Arts School brinda a sus alumnos la posibilidad de volcar su creatividad en un oficio y acceder a un gran número de ofertas de empleo en las empresas más importantes del sector.

Creatividad, vocación y oportunidades laborales Actualmente, se estima que solo el 1 % de la población tiene el trabajo de sus sueños, ya sea en lo que respecta a la remuneración, como a lo relativo a la actividad desarrollada. En este sentido, convertir una vocación creativa en una profesión es cada vez más difícil, aunque la transformación digital pone a miles de jóvenes de cara a un sinnúmero de oportunidades. Tal es el caso de la Universal Arts School, una escuela especializada en brindar formaciones presenciales, telepresenciales y online en los ámbitos de la animación, el desarrollo de videojuegos, cine y arte 2D y 3D.

A su vez, este centro cuenta con la colaboración de portales de búsqueda de empleo para brindarles a sus alumnos una mayor visibilidad en el mercado laboral y así poder conseguir trabajo en las empresas más renombradas de las industrias de Tech & Entertaiment.

¿Cómo funciona la plataforma? Con más de 16.800 casos de éxito, Universal Arts School ofrece a sus estudiantes y graduados un servicio de alta calidad a través de su equipo de profesionales, los cuales se encuentran cualificados para brindar las claves del éxito en una industria competitiva, exigente e innovadora. De este modo, se ocupan de asesorar a cada alumno en su búsqueda de empleo, acompañándolos durante su proceso de búsqueda y preparación para encontrar la carrera de sus sueños y ayudarlos a crecer en un nuevo entorno.

Al mismo tiempo, las empresas de tecnología y entretenimiento se benefician de este programa, ya que les permite obtener talentos globales especializados en su área de experiencia.

Así, el primer paso es que cada uno decida el área en la que se quiere desarrollar y definir a cuáles empresas le gustaría aplicar para que el equipo pueda guiarle y trazar su ruta de acción.

En el Campus Virtual de la escuela, los alumnos cuentan con una sección donde cada día se publican ofertas laborales de la industria. Además, cuentan con un Módulo de Empleabilidad, donde cuentan con un amplio banco de información sobre las productoras más top y donde pueden gestionar sus procesos de aplicación y darle seguimiento en cada etapa del proceso.

Por tanto, Universal Arts School es una excelente alternativa para convertir la creatividad en un trabajo remunerado en las compañías más importantes del mundo en lo que respecta a Tech & Entertaiment.