Cómo medir la calidad del cochinillo ibérico, por País de Quercus Emprendedores de Hoy

viernes, 23 de diciembre de 2022, 08:00 h (CET)

El cochinillo ibérico es una carne que se caracteriza por su sabor suculento, pero también por sus nutrientes. Por ejemplo, destacan minerales como el magnesio, potasio, hierro, zinc y fósforo y vitaminas como la B12, B6, niacina y riboflavina. Este alimento proviene de los cerdos que son criados en montanera y con una alimentación a base de bellotas.

Al comprar este producto es necesario constatar que sea de calidad. Sin embargo, hay algunas personas que no saben hacerlo. Por esta razón, desde la sociedad de productores País de Quercus ofrecen consejos que pueden resultar de ayuda para los consumidores.

Las características que ayudan a identificar a un cochinillo ibérico de calidad Desde la empresa País de Quercus, explican que hay características que pueden ayudar a identificar a un cochinillo ibérico de calidad. Este aspecto es fundamental, ya que de eso depende el buen sabor de la carne y el éxito de las recetas que se preparen con ella.

Indican que es posible medir la calidad del cochinillo a la hora de cocinarlo, ya que permite saber si está deshidratado o no. Explican que si se coloca la carne en una sartén y esta suelta agua y se reduce su tamaño tras la cocción es un mal indicativo.

Por otra parte, desde la compañía destacan que el olfato nunca falla, ya que el buen cochinillo ibérico tiene un aroma excepcional. Además, indican que las carnes de más calidad son jugosas y suaves y prácticamente se deshacen en la boca, sin tener en cuenta la piel, que es completamente crujiente.

Por otra parte, resaltan que en el caso del lomo del cerdo ibérico, es importante que este no venga con el cordón, ya que eso también significa que es un producto de mala calidad que probablemente no ha sido limpiado como se debe.

Dónde adquirir cochinillo ibérico de calidad En España no existen muchos lugares para adquirir cochinillo ibérico. Uno de los productores de referencia es País de Quercus, donde crían a los animales con una buena alimentación y con los cuidados necesarios.

En la tienda online de la empresa productora se pueden encontrar una variedad de productos como cochinillo ibérico fresco o confitado entero, medio cochinillo o un cuarto, costillar deshuesado de cochinillo ibérico, paletilla deshuesada, pierna con hueso de cochinillo, entre otras opciones más.

Los interesados en observar lo que ofrecen en País de Quercus pueden acceder a su plataforma de ventas, donde ponen a disposición de los usuarios su catálogo de artículos alimenticios. Asimismo, en el comercio en línea proporcionan recetas fáciles de preparar.



