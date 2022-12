Jamón y embutidos de cerdo ibérico de bellota para cestas de Navidad Emprendedores de Hoy

jueves, 22 de diciembre de 2022, 16:53 h (CET)

Faltan muy pocos días para que llegue la Navidad, una época donde las personas aprovechan para disfrutar de una variedad de alimentos. Uno de los que no puede faltar es el jamón ibérico, que se puede degustar solo o bien ser utilizado para la elaboración de una variedad de deliciosas recetas. Además, durante el mes de diciembre es habitual regalar cestas navideñas en las que no se puede prescindir de los jamones y de los embutidos entre familiares, compañeros de trabajo o amigos.

En España, uno de los lugares de referencia para comprar este tipo de productos es País de Quercus, una empresa que vende de forma online, pero que tiene su sede física en Badajoz.

En País de Quercus se encuentra jamón ibérico de la más alta calidad País de Quercus se ha convertido en el sitio ideal para adquirir jamón ibérico para las cestas de Navidad. La razón es que esta empresa se caracteriza por ofrecer artículos alimenticios de gran calidad, algo que puede ser constatado por aquellas personas con paladares exigentes.

Los jamones y embutidos que produce y comercializa esta compañía proceden de animales saludables que viven libremente en las dehesas extremeñas y que se alimentan de bellotas y hierbas en la época montañera, dos características que permiten que estos alimentos destaquen en el mercado y que sean los escogidos por muchos individuos en España.

El catálogo de productos es variado e incluye alternativas para todos los gustos como jamón de bellota 100 % ibérico, jamón de cebo de campo ibérico, lomo ibérico de bellota, salchichón y chorizo ibéricos de bellotas, sobrasada ibérica, etc.

Un aspecto importante que se debe resaltar es que los jamones, paletas y lomos ibéricos de País de Quercus están certificados por la Norma de Calidad del Ibérico.

Por qué el jamón y los embutidos de cerdo ibérico son unos de los protagonistas de las cestas navideñas Las cestas navideñas son uno de los regalos más populares en España y otras naciones. En España, contienen una diversidad de productos como vinos, cavas, turrones, dulces y ginebras. Sin embargo, unos de los protagonistas son los jamones y embutidos de cerdo ibérico, ya que son imprescindibles en las mesas durante las reuniones de Nochebuena y de Fin de Año.

Los jamones y embutidos de cerdo ibérico son utilizados en las casas y en los restaurantes para elaborar un gran número de recetas como cremas, tartares, croquetas, tapas, montaditos, vieiras, rollitos o gambas, entre otras. Los interesados en ver todo lo que hay disponible en País de Quercus pueden acceder a su comercio online.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.