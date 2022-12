Subvención para el mantenimiento de empleo del Gobierno de Canarias, por M&M Asesoría y Gestión

Las subvenciones gubernamentales son un recurso muy útil para las empresas y los trabajadores independientes, sin embargo, no siempre está claro cómo conseguir una.

Para poder aplicar a una subvención, es necesario cumplir con algunas condiciones y términos legales. Es por eso, que M&M Asesoría y Gestión se especializa en ofrecer guía para realizar este tipo de procedimientos de una manera eficaz.

Una de las solicitudes más necesarias para el trabajador independiente es la subvención para el mantenimiento de empleo, la cual ofrece soporte durante un plazo fijo, que permite efectuar transiciones en el negocio disminuyendo el riesgo de causar inestabilidad.

M&M Asesoría y Gestión ofrece servicios de orientación financiera El objetivo de M&M Asesoría y Gestión es brindar asesoramiento a pequeñas empresas y emprendedores independientes de Tenerife en asuntos administrativos, fiscales, judiciales y laborales, por medio de un equipo experto que está preparado para ofrecer atención personalizada a cada cliente.

Uno de los puntos clave en la atención a los negocios de menor escala es ofrecer información acerca de los beneficios que pueden disfrutar durante una etapa laboral en la que la mayoría de los pasos deben darse por cuenta propia, sin ayudas externas.

En estas circunstancias, la subvención para el mantenimiento del empleo puede servir como respaldo, ya que tiene como objetivo promover el desarrollo económico en las esferas más limitadas, enfocándose en la modernización a través de las iniciativas ecológicas y los medios virtuales.

La prioridad es promover el uso de tecnologías innovadoras y la digitalización, así como el espíritu empresarial, el empleo y una economía sostenible para transformar al país en un centro industrial de referencia.

¿Cómo solicitar una subvención para mantenimiento de empleo? La subvención para mantenimiento de empleo del Gobierno de Canarias se ofrece a trabajadores independientes que no tengan empleados a su cargo, también a microempresas y sociedades laborales, con no más de 10 miembros que trabajen dentro de la región. Además, es importante que los negocios no tengan un volumen mayor a los 2 millones de euros.

En caso de cumplir con tales condiciones, los aspirantes podrán presentar la solicitud y optar a un total de 3.242,00 € por un plazo de 6 meses, periodo durante el cual tendrán que realizar un taller orientativo para la aplicación de prácticas ecológicas en el emprendimiento. Además, en este espacio de tiempo, será obligatorio mantener la situación laboral, ya sea la misma cantidad de empleados en las pequeñas empresas, o la misma ocupación para el caso de los trabajadores autónomos. Actualmente, la fecha límite para solicitar la subvención es el 23 de diciembre.

M&M Asesoría y Gestión ofrece servicios profesionales para efectuar los trámites requeridos de forma apropiada y segura.