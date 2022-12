Alquiler de oficina con contrato flexible de la mano de Atrium Emprendedores de Hoy

jueves, 22 de diciembre de 2022, 16:41 h (CET)

Con el surgimiento de emprendedores y autónomos en España, también ha nacido competencia para encontrar la mejor base de operaciones que ofrezca el mercado.

El centro de negocios Atrium está ofreciendo varias de sus oficinas en alquiler flexible para incentivar que nuevas personas utilicen sus servicios. Las instalaciones cuentan con la ventaja de estar equipadas y prestar los servicios necesarios para poder trabajar de forma productiva.

Ubicaciones de Atrium Esta firma cuenta con seis centros de negocios en todo Madrid que cubren las diferentes necesidades de los empresarios. Su centro original se encuentra en la calle Zurbano 45, en pleno centro de la ciudad. Atrium Príncipe de Vergara 109 se ubica en la confluencia de Francisco Silvela con Príncipe de Vergara, a tan solo a unos metros de la Avenida de América. Sus oficinas más privilegiadas se encuentran en Atrium Castellana-Bernabéu, las cuales abrieron al público apenas en marzo del 2022. Están frente al estadio Santiago Bernabéu y cuenta con varios tamaños de oficinas. Además, hay otros dos centros en Paseo de la Castellana: se trata de Atrium Castellana 40 y Atrium Castellana 91. Por último, está Atrium Pozuelo de Alarcón, que está situado en el complejo empresarial Ática de Pozuelo.

A su vez, no hay que olvidar que, al contratar el servicio de alquiler de despacho en uno de sus centros de negocios, la compañía se encarga de hacer un seguimiento con apoyo administrativo y apoyo técnico. Todo bajo la innovación y la actualización tecnológica para que todos sus clientes vivan una experiencia inigualable.

Contrato flexible para alquiler de oficinas Uno de los mayores beneficios que tiene Atrium Centro de Negocios es que sus contratos de alquiler de oficinas son muy flexibles, ya que no tienen permanencia y los clientes pueden cancelar en cualquier momento sin aportar ninguna justificación. Además, no se requiere de inversión al ingresar en las oficinas, ya que están equipadas con todo el equipamiento que pueden tener los empresarios.

Entre los servicios que ofrecen, destaca el alquiler de despachos, donde se pueden realizar todo tipo de integraciones de negocios por parte de empresarios y el resto de su equipo. Esta prestación de servicios puede incluir las opciones de secretaría, traducciones, papelería básica de oficina y administración de mensajería. Pero un detalle que resaltan mucho es su valor como domiciliación de sociedades, ya que le dan un extra de exclusividad a cualquier compañía.

En conclusión, si se está buscando encontrar oficinas alrededor de Madrid con beneficios como la flexibilidad, exclusividad y buena experiencia para los empleados, Atrium es una gran opción, no solo por sus centros físicos, sino también por el seguimiento que le hacen a cada una de las compañías que contrata sus servicios.



