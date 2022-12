¿Comprar ya o esperar a finales de 2023?

El momento más acertado para adquirir una vivienda no es fácil de adivinar. Las personas no pueden saber a ciencia cierta qué ocurrirá en 2023 con el mercado inmobiliario por lo que, en caso de haber encontrado la vivienda perfecta, es probable que les entren muchas dudas sobre si merece la pena esperar o no.

Cabe la posibilidad de que, esperando, el precio de las viviendas caiga, pero no se puede estar seguro de si se encontrará lo que se está buscando en el futuro. Entonces, ¿se debería esperar o comprar ya el inmueble en caso de haber dado con el idóneo?

La realidad de todo esto es que el momento perfecto quizás no exista y, de hacerlo, no es el mismo para todo el mundo. La mejor forma de decidir si conviene o no esperar, es tener varios factores en cuenta, entre ellos la previsión de precios del mercado para los próximos meses y la evolución del Euríbor.

La inflación ha impactado prácticamente en todos los ámbitos de la vida y el mercado inmobiliario no es una excepción. La demanda tras la pandemia ha hecho subir los precios de compraventa a lo largo de 2022.

Debido a esta situación, el Banco Central Europeo ha decidido aplicar una política de subida de tipos de interés, lo que ha disparado el Euríbor al alza y, en consecuencia, encarecido las hipotecas. El objetivo es conseguir que la inflación se vaya reduciendo progresivamente.

En este contexto, está claro que la mejor forma de decidir cuándo es el momento ideal para comprar, es comparar la situación que hay actualmente con las previsiones de los expertos para el próximo año. ¿Seguirá subiendo el precio de la vivienda? ¿Y el Euríbor?

Sobre la primera pregunta, parece haber un consenso entre la mayoría de los expertos, quienes señalan que lo más esperado es que se produzca una corrección en el mercado inmobiliario. Esta corrección, destaca Ricardo Gulias, director de Rn tusolucionhipotecaria.com, “puede rondar aproximadamente entre el 5 % y el 10 %, aunque saberlo con exactitud es imposible”. Aunque habrá zonas que experimenten subidas, ya que la demanda sigue siendo alta en las grandes capitales, y en las Islas Baleares.

Por otro lado, está la cuestión del Euríbor. Por lo pronto, el Banco Central Europeo seguramente vuelva a subir los tipos de interés en diciembre, y parece que la inflación ha tocado techo (en España, donde llegó a los dos dígitos, se sitúa ahora en el 6,8 %).

La conclusión derivada de esta información, por el momento, es que el Euríbor no siga subiendo en 2023, pero tampoco baje, lo que dejaría una situación en la que las hipotecas serán más caras de lo que han sido en 2022.

Se presenta entonces el siguiente dilema: ¿comprar más barato con intereses más altos, o viceversa? Parece una pregunta sin respuesta, pero como siempre, lo más sensato es atender a la situación personal de cada uno.

Ricardo Gulias recomienda siempre hacer una planificación detallada de las finanzas personales. “Si has encontrado tu casa ideal, calcula cuál será tu cuota hipotecaria y piensa lo siguiente: ¿voy a poder pagarla sin renunciar a mi ritmo de vida habitual? Si me supone no poder salir a despejarme y tomar algo con mis amigos, quizás valga la pena esperar”, aconseja.

Para los expertos, la situación es clara. En 2023, lo más natural es que aparezcan ofertas mejores que en 2022, ya que lo esperado es que se produzca, como mínimo, un enfriamiento de la economía.

Respecto a la hipoteca, es cierto que los intereses serán algo más elevados, pero esperando se tendrá un poco más de margen de ahorro. Si se puede aportar una mayor entrada, la deuda será menor compensando, aunque sea parcialmente, el encarecimiento de la deuda.

Contratar un experto o broker hipotecario como Rn tusolucionhipotecaria.com ayuda a ubicarse en la cuota ideal para que la compra no suponga perder calidad de vida.

No hay que hipotecarse a toda costa, está genial ser propietario, pero hay que conseguir que la vida no cambie para mal. Esto solo es posible con una buena planificación y el consejo de un experto, previo incluso a empezar a visitar viviendas, comenta Ricardo Gulias, CEO de Rn tusolucionhipotecaria.com, empresa de intermediación hipotecaria con más de 20 años de experiencia.