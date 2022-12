BiNarval Plus Z, el aliado para reducir los excesos de estas fiestas Emprendedores de Hoy

La fiesta de Navidad es un escenario en el que muchos se dan la libertad de excederse en la comida y bebida. Muchas personas rompen su dieta y aumentan de peso por comer cosas que no deben, con el propósito de disfrutar un tiempo que «solo se vive una vez al año». En estos casos, es importante contrarrestar los efectos de los excesos con el apoyo de alimentos adicionales, como el BiNarval Plus Z producido por el laboratorio Narval Pharma. Este es el macronutriente aliado para reducir los excesos de estas fiestas.

¿Por qué BiNarval Plus Z es ideal para controlar los excesos de alimentación? BiNarval Plus Z es un complemento alimenticio de alta eficiencia que sirve de gran ayuda para las personas que están bajo el control de una dieta. El producto es un nutracéutico diseñado con un triple propósito: reforzar la dieta saludable, ser el complemento ideal para quien está mejorando sus hábitos de alimentación y controlar la ingesta de calorías, obteniendo así una nutrición integral.

Esto lo logra gracias a que en su composición tiene N-acetil-D-glucosamina, mejor conocido como chitosán, un complemento de alta eficiencia en el control del colesterol. También contiene una mezcla de vitamina C y zinc que ayudan a mejorar el metabolismo de carbohidratos, ácidos grasos, macronutrientes y el metabolismo energético. Cabe destacar que el producto es ideal para el consumo de cualquier persona adulta, ya que no contiene azúcar añadido, lactosa ni gluten. El complemento viene en una presentación de 60 cápsulas y su uso recomendado es de 3 a 5 píldoras por día, que deben ser consumidas justo antes de las principales comidas y nunca como sustituto de estas.

Una empresa que contribuye a la alimentación con sus complementos alimenticios En los últimos años, ha crecido la búsqueda de una alimentación más saludable a través de vitaminas y productos que fortalezcan el organismo y le aporten los nutrientes que el cuerpo necesita. En este contexto, el uso de nutracéuticos ha cobrado importancia, ya que representan un refuerzo ideal para la alimentación y un complemento nutricional de gran ayuda, sobre todo para quien quiere mantener una dieta.

Narval Pharma destaca por crear productos nutracéuticos de alta calidad, de la mano de excelentes farmacéuticos y profesionales del sector médico. Estos se dedican al estudio, investigación, elaboración y venta de productos con alto nivel de nutrición, compuestos por fuentes naturales. Sus más de 20 años de trayectoria en el mercado son un aval de la excelente calidad de sus productos, sin contar su gran aporte a la salud de miles de personas que consumen sus complementos, no solo en España sino en toda Europa.

El BiNarval Plus Z se puede adquirir directamente en la tienda en línea de Narval Pharma y, ante cualquier duda, se pueden hacer consultas a los agentes de atención a través del chat online habilitado en la página web de la empresa.



