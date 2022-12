La artista internacional de C-pop Tia Lee (Lee Yu Fen) elige a Teen’s Key como la primera organización beneficiaria de su campaña #EmpowerHer

Tia Lee (Lee Yu Fen), cantante internacional de C-POP, actriz de cine y televisión, e icono de la moda, ha elegido la organización benéfica de jóvenes mujeres Teen’s Key, de Hong Kong, como la primera beneficiaria de la campaña global #EmpowerHer.





Esto ocurre después del gran éxito del vídeo musical de Tia "Goodbye Princess", que alcanzó más de 1 millón de visualizaciones en 10 horas después de su estreno mundial. Hasta ahora, "Goodbye Princess" ha obtenido un apoyo abrumador, con más de 58 millones de visualizaciones en YouTube en solo 12 días, superando con creces a cualquier grabación de C-pop difundida hasta la fecha. Esta abrumadora acogida subraya el alcance sin fronteras tanto de la canción como de la iniciativa de empoderamiento femenino #EmpowerHer, que hace de Tia una acérrima defensora del empoderamiento femenino.





Tia Lee dijo: "Estoy enormemente agradecida por todo el amor y apoyo que ha recibido ‘Goodbye Princess’. Lo creé como un recordatorio de que ha llegado el momento de que todas las personas – especialmente las mujeres – seamos conscientes de nuestra fuerza y nos alcemos contra las dificultades que nos impiden avanzar. Es necesario un esfuerzo conjunto para conseguir un mundo realmente inclusivo y empoderado para todos. Por ello es tan importante que contribuyamos con organizaciones benéficas como Teen’s Key, en Hong Kong, que está haciendo un trabajo increíble ayudando a las mujeres y niñas que lo necesitan".





La exitosa campaña #EmpowerHer y qué viene después

La campaña #EmpowerHer es una de las mayores iniciativas del mundo de apoyo al empoderamiento femenino. Cada vez que se alcance un determinado número de visualizaciones del vídeo musical "Goodbye Princess", se hará una donación a las organizaciones seleccionadas para la campaña, hasta llegar a un total máximo de 3,8 millones de dólares hongkoneses. Esta cifra se eligió por su significado, por el próximo Día Internacional de la Mujer, que se celebrará el 8 de marzo de 2023.





Teen's Key, de Hong Kong, será la primera organización beneficiaria de la campaña, en la que Tia se ha comprometido personalmente a apoyar el empoderamiento de las mujeres en todo el mundo. El número de visualizaciones del vídeo musical no tiene precedentes, lo que contribuye a su meteórico ascenso, y todavía sigue aumentando. Otras organizaciones beneficiarias son Daughters Of Tomorrow, en Singapur, y Beats by Girlz y Women in Music en Estados Unidos, así como diversas organizaciones por designar en todo el mundo.





"Estamos orgullosas y agradecidas por ser las primeras beneficiarias de la campaña #EmpowerHer, que representa todo aquello en lo que creemos y por lo que luchamos aquí en Teen’s Key: empoderar a las jóvenes para que persigan sus sueños. Estos fondos serán muy útiles para apoyar nuestro trabajo y nos permitirán ayudar a más mujeres jóvenes y niñas. Y lo más importante: esperamos que el mensaje de la campaña se difunda por todo el mundo e inspire a todas las personas a creer en ellas mismas", afirmó Rachel Chow, Resource Development Manager de Teen’s Key Hong Kong.





El poder del baile global #EmpowerHerDance es concienciar a través de la música. Las TikTokers más populares de Australia, Nueva Zelanda, Oriente Medio y Reino Unido han sido las primeras en bailarlo.





Bailarinas internacionales e influencers famosas de todo el mundo han apoyado el movimiento #EmpowerHer participando en el reto de baile #EmpowerHerDance, inspirado en "Goodbye Princess" y que ha revolucionado TikTok.





La creadora de contenido en TikTok más popular de Australia el año pasado, Hannah Balanay, fue la primera en interpretar la coreografía de la canción con el característico gesto de despedida, seguida por Judah Metu-Teakura en Nueva Zelanda, J Lou en Hong Kong, y Leen Mohammed de Oriente Medio, que son las TikTokers/KOL más populares en su respectivas regiones. Evie Meg, del Reino Unido, también se ha sumado al reto. El reel de Instagram de J Lou con el vídeo del reto #EmpowerHerDance tuvo más de 230 000 de visualizaciones en 24 horas, mientras que el vídeo del reto #EmpowerHerDance de Leen Mohammed en Tiktok alcanzó más de 270 000 visualizaciones en 24 horas desde su publicación. Personas de todo el mundo han visto su vídeos del baile, y en las plataformas se siguen publicando nuevas versiones todos los días con el hashtag #EmpowerHerDance a medida que más gente se une a la causa.





Hannah Balanay en Australia, J Lou en Hong Kong, y Leen Mohammed de Oriente Medio





La ingeniosa campaña de prelanzamiento de "Goodbye Princess" marca un nuevo récord en la historia del C-pop: más de 100 millones de visualizaciones en todo el mundo acumuladas en un mes





El pasado mes, la campaña de prelanzamiento de "Goodbye Princess" emitió una serie de animación de 6 episodios en la que se contaba la experiencia de Tia en las industrias de la música y el entretenimiento, así como su posterior reinvención.





Esta ingeniosa campaña de prelanzamiento, que combina animación, música y videografía de moda, marca un récord de prelanzamiento sin precedentes dentro del C-pop, con más de 100 millones de visualizaciones en un mes. Así, la campaña de prelanzamiento va camino de convertirse en la campaña de promoción más exitosa de todos los tiempos de una artista de C-pop.





La serie completa y la videografía de moda complementaria pueden verse en el canal de redes sociales de Tia.





Canales oficiales de Tia Lee:





Acerca de Tia Lee " Lee Yu Fen

Tia Lee (李毓芬), nacida en Taipei, es una cantante internacional de C-pop, icono de la moda y actriz de cine y televisión. Además de sus papeles como actriz y de su carrera musical, Tia suele aparecer en eventos de moda importantes. Como marcadora de tendencias, Tia ha embellecido las portadas de revistas de moda, belleza y estilo de vida como Vogue, Elle, Marie Claire y comparte sus consejos de belleza y moda a través de varios canales de redes sociales de Vogue.