Potenciar la educación con tecnología de Google for Education, de la mano de Edvolution

jueves, 22 de diciembre de 2022

jueves, 22 de diciembre de 2022, 14:05 h (CET)

La tecnología de Google para la educación juega un papel importante en la educación debido a que puede mejorar la forma en que los estudiantes adquieren conocimientos y habilidades. Por ejemplo, las herramientas tecnológicas como las portátiles y las aplicaciones educativas pueden hacer que el aprendizaje sea más interactivo y divertido para los estudiantes. Además, la tecnología también puede ayudar a los profesores a administrar mejor sus clases y proporcionar a los estudiantes un acceso más fácil a la información y recursos educativos en línea. En resumen, la tecnología puede mejorar la educación al proporcionar a los estudiantes y profesores herramientas eficaces para el aprendizaje y la enseñanza.

En ese sentido, es necesario que se proporcione a los docentes una formación adecuada en el uso de la tecnología en el aula, para que puedan aprovechar al máximo sus beneficios en el aprendizaje de los estudiantes. Además, es fundamental tener dispositivos tecnológicos de alta calidad y fáciles de usar a los estudiantes, como portátiles para que puedan acceder a los recursos educativos en línea y desarrollar habilidades digitales importantes. También es imprescindible implementar herramientas tecnológicas en el aula que faciliten la comunicación y el trabajo colaborativo entre los estudiantes, como plataformas de aprendizaje en línea o aplicaciones de mensajería instantánea.

Por otro lado, establecer políticas de uso de la tecnología en el aula que garanticen la seguridad y protección de la privacidad de los estudiantes, es fundamental para evitar el acceso no autorizado a información personal o el abuso de la tecnología.

Hay que establecer medidas para garantizar el acceso equitativo a la tecnología en el aula, independientemente del nivel socioeconómico o la ubicación geográfica de los estudiantes, e implementar sistemas de seguimiento y evaluación de la tecnología en el aula, para medir su impacto en el aprendizaje de los estudiantes y mejorar su uso en el futuro. Por otro lado, hay que establecer medidas de apoyo para los estudiantes que tengan dificultades para acceder o usar la tecnología en el aula, como programas de tutoría o recursos educativos adaptados y promover el uso de la tecnología en el aula de manera ética y responsable, fomentando valores como el respeto, la tolerancia y la inclusión en el uso de la tecnología.

Para lograr esta transformación educativa en el aula, son necesarias las colaboraciones con instituciones o empresas tecnológicas para promover el uso innovador de la tecnología educativa y adoptar exitosamente herramientas en beneficio del alumno y que se comprendan los desafíos globales relacionados con el desarrollo sostenible. Fomentar la educación sobre el uso responsable de la tecnología entre los estudiantes y el personal del colegio. Esto puede incluir la enseñanza sobre el ahorro de energía y el reciclaje de dispositivos electrónicos, dispositivos con baterías de larga duración y promover el uso de herramientas educativas en línea y la colaboración digital en lugar del uso de materiales impresos.

En Edvolution, partner premier de Google y en Workspace for Education, poderosa herramienta colaborativa en el aula, se podrán encontrar a los aliados cuando de transformación digital se trata.

Edvolution está transformando la educación, guiando a cientos de centros educativos en su proceso de adopción de nuevas tecnologías y transformación educativa con herramientas digitales educativas como Google Workspace for Education, Chromebooks, Formaciones y otras soluciones innovadoras, reduciendo la complejidad para los docentes, administrativos y alumnado.



