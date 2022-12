La Fed señala una relajación en las políticas de tasas de interés a medida que disminuye la inflación de EE.UU, según Phemex Comunicae

viernes, 23 de diciembre de 2022, 14:29 h (CET) Hay señales positivas para las criptomonedas, ya que la Fed insinúa un "suavizamiento" de los aumentos de las tasas de interés Con las cifras del índice de precios al consumidor de EE.UU. (inflación) del mes pasado por debajo del 8% y la Bolsa Federal alejándose de un nuevo aumento de tasas de interés en diciembre, las acciones de EE. UU. no fueron los únicos activos que repuntaron.

Las acciones estadounidenses tuvieron su mejor día en más de dos años, tanto Dow Jones como S&P alcanzaron niveles que no alcanzaban desde el comienzo de la pandemia. Pero hubo otro beneficiario clave de la noticia de que era poco probable que aumentaran más las tasas de interés: las criptomonedas, incluidas Polygon y Solana, que obtuvieron ganancias del 20%.

Tradicionalmente, las valoraciones criptográficas han tendido a disminuir a medida que aumentan las tasas de interés FIAT, ya que el incentivo para invertir (presuntamente) en instrumentos más riesgosos es mucho menor.

El índice de precios al consumidor de EE.UU. de octubre aumentó sólo un 0,4% en el mes y un 7,7% respecto al año anterior, su aumento anual más bajo desde enero y una desaceleración del ritmo anual del 8,2% del mes anterior. Sin embargo, a pesar de las buenas noticias sobre la inflación, la menor probabilidad de aumentos de tasas de interés (y el correspondiente impacto positivo en las valoraciones de las criptomonedas), los inversores siempre deben estar atentos a los fundamentos.

"La lógica de que las tasas de interés estables y más bajas significa que automáticamente las valoraciones criptográficas van en aumento, es una presunción fuera de lugar. Al igual que cualquier clase de activo, las criptomonedas están cada vez más impulsadas por su propio conjunto de fundamentos, que reflejan el volumen y el tipo de transacciones que se realizan, así como la "calidad" general de la moneda, y la plataforma en la que se negocia, en cuestión", Tyler Roessel, director global de relaciones públicas de Phemex.

Tyler señala que estas criptomonedas emblemáticas se están beneficiando de la moderación de la tasa de interés de la Reserva Federal y comenzaron a subir esta semana, incluidos Bitcoin y Etheruem (que ganaron un 4% en las 24 horas desde el 8 de diciembre). Sin embargo, lo que realmente cuenta para los inversores a largo plazo, o incluso para los comerciantes serios, son los fundamentos.

"Como demostró el reciente colapso de FTX, ningún grado de 'sentimiento del mercado' puede mitigar las monedas, los tokens o los intercambios que no tienen garantía suficiente o no están respaldados por una liquidez adecuada. Las publicaciones de pruebas de reservas son ejemplos de que las plataformas demuestran sus propios 'fundamentos'. La prueba de reservas refleja la idea de que las empresas que tienen criptomonedas deben crear una validación pública de sus reservas, junto con una prueba de los saldos de los usuarios (pasivos); este es el tipo de práctica que sustentará las valoraciones futuras", dice.

El mes pasado, Phemex publicó sus datos de prueba de reserva además de una herramienta de prueba de reserva, que se usará junto con las ID de cliente de los usuarios para permitirles verificar la misma. Hoy, Phemex se encuentra entre las 15 plataformas de criptomonedas más confiables del mundo que publican pruebas de reservas, según CoinGekko.

"La correlación inversa entre las tasas de interés de FIAT, particularmente en dólares estadounidenses, y las valoraciones criptográficas es convincente pero incompleta. Igual de importantes son los activos subyacentes detrás de la transacción, independientemente de la moneda, criptografía o de otro tipo", agrega Tyler.

Lanzada en 2019, Phemex es una plataforma global de negociación de derivados y criptomonedas dirigida por exejecutivos de Morgan Stanley. Phemex, que presta servicios a alrededor de 2 millones de usuarios activos en más de 200 países, admite más de 79 pares de negociación de contratos con un apalancamiento de hasta 100x y más de 200 pares de negociación al contado, lo que facilita el comercio y la compra de criptomonedas. Phemex se basa en los valores de honestidad, integridad y confiabilidad. Phemex es la solución ideal para sus necesidades criptofinancieras, con una gran visión, un equipo dedicado y un interés genuino en los intereses de sus consumidores.

