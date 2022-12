La embajadora de Estados Unidos visita la Casa Ronald McDonald de Madrid

Durante la visita, los Marines de la embajada han repartido más de 300 juguetes a los niños de la Casa y del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, como parte de la iniciativa de Toys For Tots La embajadora de Estados Unidos, Excma. Sra. Julissa Reynoso, ha visitado la Casa Ronald McDonald de Madrid, ubicada junto al Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, para conocer personalmente la labor de la Fundación Infantil Ronald McDonald, que día tras día trabaja para mantener a familias cerca de sus hijos hospitalizados.

Durante la visita, los Marines de Estados Unidos destacados en la embajada, han entregado más de 300 juguetes a los niños de la Casa y del propio hospital, dentro de la iniciativa lanzada por Toys for Tots, una acción solidaria que cumple 75 años, y está concebida y desarrollada por el Cuerpo de Marines para hacer llegar juguetes a millones de niños. Los juguetes fueron donados por el personal de la embajada, estudiantes y familias del American School Madrid, así como otros miembros de la comunidad norteamericana residente en España.

La cita ha contado con la presencia de la presidenta de la Fundación Infantil Ronald McDonald, Blanca Moreno y de su director, José Antonio García. También asistió Luisa Masuet, General Counsel de McDonald’s España.

Durante la visita, la embajadora realizó un recorrido por las instalaciones de la Casa y conoció el trabajo que realiza la Fundación Infantil Ronald McDonald para apoyar a las familias con hijos menores hospitalizados, durante un momento tan duro como es la enfermedad de un hijo.

La embajadora Reynoso estuvo especialmente interesada por las familias alojadas y conversó con ellas sobre cómo es su día a día en la Casa, destacando la gran ayuda que supone para ellas poder residir en un espacio seguro y un "hogar fuera del hogar" durante el tratamiento de sus hijos. Además, pudo conocer al equipo de voluntarios que colaboran en todas las Casas Ronald McDonald y que ofrecen actividades, colaboraciones y entretenimiento a familias con hijos enfermos, permitiéndoles descansar y desconectar del día a día tan estresante que provoca un ingreso hospitalario.

La Casa Ronald McDonald de Madrid, que abrió sus puertas en enero de 2015 y es la mayor de las cuatro Casas que la Fundación tiene en España, ofrece alojamiento gratuito a unas 30 familias cada noche. Ubicada dentro de los terrenos del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, cedidos por la Comunidad de Madrid, cuenta con 3.000 metros cuadrados de superficie donde atiende a familias provenientes de todo el país que necesitan tratamiento hospitalario en la capital.

Durante la visita, la embajadora destacó que "es un honor para nuestra Embajada y el Cuerpo de Marines de Estados Unidos ofrecerles nuestra donación de juguetes, para ayudar a alegrar estas navidades a los niños. Se trata de un pequeño gesto de nuestra parte para apoyar el trabajo de la Fundación Infantil Ronald McDonald, que representa de forma muy destacada los valores de Estados Unidos".

Por su parte, la presidenta de la Fundación Infantil Ronald McDonald, Blanca Moreno, agradeció el gesto de cariño de la embajadora y los Marines, que hicieron disfrutar tanto niños como a mayores y resaltó la importancia de mantener a las familias cerca durante una circunstancia tan traumática como es la enfermedad de un hijo. "Cuando esas familias además deben desplazarse de su domicilio habitual para que el menor reciba tratamiento y necesitan pasar largos períodos lejos de su hogar, se suman el miedo, el desaliento y la preocupación por el coste económico que pueda suponer al núcleo familiar. Por eso, desde la Fundación trabajamos para que puedan encontrar un respiro en las Casas y dedicarse a lo más importante, el cuidado de su hijo", añadió.

La Fundación Infantil Ronald McDonald forma parte de la organización internacional Ronald McDonald House Charities, con sede en Chicago. Se trata de una red global que facilita la atención al paciente pediátrico, centrada en la familia, y se esfuerza por ser parte de esa mejora de la salud de los niños y sus familias en esos momentos tan difíciles. Actualmente, Ronald McDonald House Charities está presente en 62 países con 383 Casas Ronald McDonald.

Para ver imágenes de la visita se puede acceder al siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1gvc-DRK4jQey_yYWXypeyir38P5ifIYO?usp=sharing

Sobre La Fundación Infantil Ronald McDonald

La Fundación Infantil Ronald McDonald España es una entidad sin ánimo de lucro e independiente, creada en 1997 cuya misión es crear, buscar y apoyar programas que mejoren de forma directa la salud y el bienestar de los niños y sus familias.

Desde hace 25 años en España, la Fundación es un referente en la creación de programas que ofrecen bienestar y apoyo a familias con hijos gravemente enfermos, que se deben desplazar para recibir tratamiento médico especializado. A través de las Casas Ronald McDonald, la Fundación ofrece de forma gratuita un "hogar fuera del hogar" a familias con niños que sufren enfermedades de larga duración en España. Desde su apertura en 2002, las Casas Ronald McDonald han alojado a más de 12.600 familias.

Actualmente hay cuatro Casas Ronald McDonald en España. En Barcelona se encuentra cerca del Hospital Vall d’Hebrón, en Málaga está situada en las inmediaciones del Hospital Materno Infantil, en Valencia a pocos metros del Nuevo Hospital La Fe y en Madrid en el propio recinto hospitalario del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.

Otro programa que la Fundación está desarrollando en España es el de Sala Familiar Ronald McDonald, un espacio que ofrece un refugio dentro de los hospitales para que las familias de niños enfermos puedan descansar sin alejarse de sus hijos. La primera Sala Familiar abrió en España en 2018 en el Hospital Universitario La Paz y posteriormente se han abierto en el Hospital Universitario Vall d’Hebron en Barcelona y en el Virgen de la Arrixaca en Murcia. fundacionronald.org

Sobre Toys for Tots

Toys for Tots comenzó su andadura en 1947 como una iniciativa del Mayor de la reserva del Cuerpo de Marines, Bill Hendricks. En realidad, fue su esposa, Diane, la verdadera inspiración. Tenía varias muñecas hechas a mano y le pidió a Bill que las entregara a una entidad que apoyara a los niños necesitados. Cuando Bill le informó a su esposa que no podía encontrar una organización de este tipo, ella le indicó que "¡comenzara una!". El Mayor Hendricks y los Marines de su unidad, en la reserva en Los Ángeles, recolectaron y distribuyeron 5000 juguetes en 1947.

Tras el éxito de participación en 1947, el comandante de los Marines ordenó a todas las agrupaciones de la Reserva de los Marines que implementaran la campaña, transformándola así en un programa de acción comunitaria nacional en 1948.

El trabajo civil de Bill Hendricks era, director de Relaciones Públicas en Warner Brothers Studios, y por ello, amigo de muchas celebridades a las que pidió que ayudaran a apoyar el recién creado programa de los Marines, Toys for Tots. Como amigo personal y como un favor a Bill, Walt Disney diseñó el primer póster de Toys for Tots que incluía un tren en miniatura de tres vagones, que posteriormente se adoptó como el logotipo definitivo de Toys for Tots.

La Fundación de los Marines se estableció en 1991, a instancias del Cuerpo de Marines, para ayudar a ejecutar y apoyar el programa Toys for Tots. La Fundación recauda fondos, compra juguetes, proporciona materiales promocionales y de apoyo, administra todos los fondos recaudados y donados, solicita apoyo corporativo, educa al público y maneja las operaciones diarias.

En la actualidad, el programa Marine Toys for Tots distribuye anualmente un promedio de 18 millones de juguetes a 7 millones de niños.