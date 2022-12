Algunos de los mejores pack beauty de cosmética natural para regalar estas navidades, de la mano de Niátika

Ya no queda nada para la Navidad y regalar cosmética natural libre de tóxicos puede ser la mejor opción.

La cosmética natural es tendencia porque sus fórmulas toxic free minimizan las reacciones alérgicas y, al estar compuestas de una gran concentración de principios activos, son supereficaces y sus resultados son visibles desde la primera semana de su aplicación.

Niátika es una marca de cosmética natural, toxic free y ecosostenible, que apuesta por fórmulas que conjugan naturaleza y ciencia a partes iguales.

Esta marca Made in Spaincuenta con una tienda online de cosmética natural y en su web pueden encontrarse numerosos productos naturales, algunos productos exclusivamente veganos y otros productos BIO. Además, garantizan envíos en 24h/48h gratuitos, sin mínimo de compra.

Niátika aboga por incluir principios activos naturales en altas concentraciones en sus fórmulas y evita los ingredientes de relleno, por lo que es altamente efectiva y apta incluso para las pieles más reactivas, ya que está libre de parabenos, derivados del petróleo y demás sustancias tóxicas.

Esta marca unisex es además ecosostenible, evita al máximo el uso de plásticos y utiliza packaging reciclado y reciclable.

Para estas Navidades propone tres sets de skincare, que pueden utilizarse tanto de día como de noche y son respetuosos con el medioambiente y con las pieles más exigentes.

Pack Mon Amour Por 52,85 €, este pack ultra-hidratante y despigmentante es ideal para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles y es el favorito de las pieles apagadas o faltas de hidratación que buscan un acabado jugoso y libre de arrugas.

Esta rutina minimalista de dos productos constituye un tratamiento superantioxidante y combina el poder de tres de los mejores activos hidratantes: Vitamina C Pura, Ácido Hialurónico y Péptidos Biomiméticos.

El Sérum vitamina C Pura Ultra Iluminador es un producto vegano. Tiene una textura ligera y un acabado no graso. Es ideal para pieles apagadas, deshidratadas o con manchas. Reduce visiblemente las arrugas, unifica el tono y suaviza la textura de la piel. No irrita y es apta incluso para las pieles más reactivas.

La crema Ácido Hialurónico + Progeline Crema Ultra Hidratante es el best seller de la marca. Es ultra regeneradora y antioxidante y contiene Ácido Hialurónico, Karité, Aceite de Uva y Péptidos Progeline.

Es ideal para pieles maduras o necesitadas de un extra de hidratación porque reduce las arrugas y las manchas. También produce un efecto bótox sin tirantez y una sensación de confort durante horas. Es ideal como primer antes del maquillaje y promete mantener un acabado jugoso durante horas.

Pack Luminosidad Por un precio de 107,40 €, este superpack constituye un excelente (auto) regalo para estas fiestas, ya que contiene una rutina completa supernutritiva y antioxidante con los cuatro productos estrella de la marca. Este combina el poder de tres de los mejores activos hidratantes y nutritivos: Vitamina C, Colágeno y Ácido Hialurónico.

Es ideal para pieles maduras que buscan un extra de nutrición y un aspecto glowsin sensación grasa.

Su uso continuado promete alisar las arrugas y devolver la elasticidad y jugosidad a la piel.

El Contorno de Ojos Vitamina C + Colágeno + Progeline es un sérum regenerador y antioxidante a base de Vitamina C, Péptidos Progeline, Colágeno, Manteca de Karité y Aceite de Uva.

Está indicado para todo tipo de pieles y es ideal para hidratar, proteger, disminuir bolsas, arrugas y ojeras.

El Sérum Ultra Hidratante Colágeno + Argán + Hialurónico es supernutritivo y tiene una textura ligera, no grasa. Está compuesto de Colágeno, Aguacate, Aceite de Argán e Hydranov.

El Hydranov proviene de las algas rojas escandinavas y es el ácido hialurónico más potente que existe, ya que hidrata diez veces más que el ácido hialurónico convencional.

Finalmente, incluye el Sérum Vitamina C Pura Ultra Iluminador y la crema Ácido Hialurónico + Progeline Crema Ultra Hidratante.

Pack Hidratación Por 64,88 €, este pack es ideal para todo tipo de pieles que buscan la máxima hidratación y puede ser muy buena opción para un regalo para él, ya que es el favorito postafeitado.

El Exfoliante de Azúcar y Pomelo a base de azúcar, aceite de pomelo, aceite de almendras, aceite de coco y azúcar orgánico, exfolia, limpia e hidrata la piel dejando un delicioso y refrescante aroma a pomelo.

Elimina las células muertas a la vez que nutre e hidrata la piel.

El Sérum 100% Colágeno Marino Hidrolizado es un sérum rico en Aminoácidos, Proteínas y Ácidos Grasos Omega 3. Este regenera la piel otorgándole gran elasticidad, hidratación y firmeza y es ideal para pieles sensibles, necesitadas de una acción protectora, calmante y antienrojecimiento. Tras el afeitado, cierra los poros, calma la piel y genera una sensación de confort inmediata.

Además de estos, también incluye el best seller de la marca, la crema Ácido Hialurónico + Progeline Crema Ultra Hidratante.