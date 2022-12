Juan Manuel Sánchez y su libro, ‘El abogado y la mafia’, viajan hasta Nueva York gracias a Círculo Rojo Emprendedores de Hoy

jueves, 22 de diciembre de 2022, 13:27 h (CET)

La editorial líder en autoedición vuelve a demostrar su liderazgo gracias a un acuerdo exclusivo con Lantia y Editorial Planeta que permite a sus autores ver su libro publicado en Estados Unidos.

El almeriense, Juan Manuel Sánchez, ha sido el primer autor de Círculo Rojo en disfrutar de su nuevo acuerdo con Lantia y Editorial Planeta, el cual le ha permitido ver su libro, El abogado y la mafia, traducido, adaptado y publicado en el mercado americano; además de visitar las instalaciones de Publishers Weekly y conocer de primera mano las oportunidades que ofrece la industria estadounidense.

El propio Juan Manuel describe esta experiencia como un paso “imprescindible” para todos los escritores que quieran desarrollar una carrera literaria. “Es una ocasión única para darse a conocer en el mercado norteamericano. He tenido la oportunidad de hacer presentaciones de mi obra en algunas de las librerías más importantes de Nueva York y conocer en profundidad los entresijos del mercado estadounidense. Como por ejemplo, qué tipos de libros tienen cabida allí, además de estar en contacto con entidades del calibre de Editorial Planeta y Lantia”, revela él mismo.

Tras más de 14 años innovando en autoedición, Círculo Rojo continúa consagrándose como la empresa líder en el sector al ser la que más libros publica, gracias a ofrecer a sus autores experiencias únicas como la posibilidad de ver su libro en el catálogo de FNAC, Casa del Libro y Corte Inglés o incluso en los estantes de una librería de Nueva York. “Para nosotros lo más importante es ofrecer a nuestros autores todas las herramientas a nuestro alcance para que puedan llevar su obra hasta donde ellos quieran. Por eso vamos a seguir trabajando para ofrecerles lo mejor”, explica Alberto Cerezuela, director y fundador de esta editorial líder en Europa.

Por su parte, el autor de El abogado y la mafia y El abogado adicto, también publicado bajo el sello de Círculo Rojo, no puede evitar mostrar su entusiasmo y agradecimiento. “Lo recomendaría a todos mis compañeros escritores que quieran darse a conocer en Estados Unidos como una ocasión única para comenzar una carrera literaria de éxito. Me siento muy afortunado como primer miembro de la promoción de haber participado de estas jornadas”, confiesa Juan Manuel.



