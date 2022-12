La importancia de seguir una dieta saludable, el ejercicio físico y el descanso, por TU DIETISTA® Emprendedores de Hoy

jueves, 22 de diciembre de 2022, 13:06 h (CET)

Seguir una dieta saludable, una rutina de ejercicio físico y buen descanso es fundamental para encontrar un equilibrio corporal ideal para las personas que están buscando cambios en su imagen.

TU DIETISTA® es una consulta de nutrición que cuenta con la asesoría personalizada de un equipo de nutricionistas en Málaga que ayuda a sus pacientes a través de la reeducación nutricional, sin fármacos ni suplementos, con alimentación real, basada en dieta mediterránea y todo ello, de forma personalizada.

¿Por qué es importante seguir una dieta saludable, el ejercicio físico y el descanso? Los expertos en nutrición están de acuerdo en que no hay alimentos buenos o malos, sino una mala elección al momento de implementarlos al consumo habitual. Para tener una buena salud, es recomendable tener un equilibrio entre alimentos para que el cuerpo no reciba grasas de más y se ganen kilos innecesarios. A su vez, si una persona desea subir de peso, también debe seguir una dieta específica que se base principalmente en el consumo de proteína y grasas saludables para obtener los resultados deseados.

Sin embargo, nutricionistas y expertos resaltan que aunque la dieta es un paso fundamental, la persona también debe seguir una rutina de ejercicio físico que le permita procesar lo que consume de forma natural y que sus nutrientes se dirijan a las zonas deseadas. Todo esto sin dejar de lado el descanso, ya que un buen descanso de al menos 7 u 8 horas, beneficia tanto si se sigue una dieta de pérdida de peso, como si se sigue una dieta para aumentar masa muscular. Además, un buen descanso tiene múltiples beneficios para la salud en general, incluso beneficia al envejecimiento.

Los servicios de TU DIETISTA® En TU DIETISTA® se realizan todo tipo de dietas personalizadas según los objetivos de cada paciente, ya que no es lo mismo la nutrición que necesita un adolescente, que una mujer embarazada o en la menopausia. Tratan a personas que quieren perder peso o aumentarlo, deportistas que quieren mejorar su rendimiento u opositores a cuerpos de seguridad del estado, personas con TAC (Trastornos de la conducta alimentaria), etc. Todo esto, bajo la dirección técnica de Sara Suárez y un equipo de nutricionistas en Málaga que hacen un seguimiento personalizado de las personas que contratan sus servicios.

Los tres pilares mencionados anteriormente (dieta, ejercicio y descanso) son las bases de sus asesorías y giran alrededor de cuáles son los objetivos de la persona que los contactó.

Las dos ciudades en las que atienden de manera presencial son Málaga y Córdoba, aunque también ofrecen sus servicios online en todo el mundo a través su página web. Primero, hacen una consulta inicial donde se evalúan las medidas, el peso y los objetivos de cada persona. Entregan un plan de alimentación que van modificando semanalmente en función de los resultados obtenidos, siempre personalizando la dieta a gustos y preferencias de los pacientes y primando la salud de estos. Cuentan con centenares de pacientes satisfechos y sus casos son una muestra de su éxito y experiencia.

En conclusión, encontrar un balance entre una dieta equilibrada, una rutina de ejercicio adecuada y jornadas de descanso es fundamental para las personas que buscan tener cambios físicos a corto, mediano o largo plazo. Para lograrlo, lo ideal es contar con una asesoría profesional como la que ofrecen en TU DIETISTA®, ya que está dirigida a lo que busca cada persona y hacen un seguimiento que puede corregir errores que se están cometiendo.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Aprender a hacer paddle surf en Barcelona con la Escuela Eswell Lonja de Ayamonte expone los principales beneficios de consumir cigalas Formación en ciberseguridad para empresas, de la mano de Metafrase Reducir el estrés, la ansiedad y mejorar el sueño a través del equilibrador de ashwagandha de Mediterranean Superfoods Compra y venta de coches de alta gama en España