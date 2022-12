El valor del Dato Público, fiable, actualizado y armonizado empuja el crecimiento económico, según Asedie Comunicae

viernes, 23 de diciembre de 2022, 12:27 h (CET) La sociedad vive en la era de los datos. La información ha dejado de considerarse un recurso importante para transformarse en el recurso por excelencia y la Economía del Dato en su ámbito Infomediario, se ha convertido en uno de los factores más influyentes de este Ecosistema El ritmo al que evolucionan la realidad de la digitalización, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas es cada vez mayor, más inmediato. Consecuentemente, el impacto que estas transformaciones tienen en el sistema económico han convertido inevitablemente a la Economía del Dato en su ámbito Infomediario en uno de los factores más influyentes de la economía.

Es necesario ser conscientes de la importancia que los datos abiertos tienen en el mundo actual, comprender en qué se basa su verdadero valor, tanto económico como social. El término datos abiertos hace alusión a una filosofía, la cual conlleva una práctica aplicada al mundo real, que persigue lograr que determinados tipos de datos estén disponibles de forma gratuita a nivel global.

Esta filosofía ha encontrado su máximo desarrollo enla era digital en la que cada segundo se producen infinidad de datos: big data, datos en tiempo real, data lakes, inteligencia artificial… Es por esto que el valor de los datos, aunque ciertamente muy difícil de medir, es completamente evidente en el día a día.

Si bien, en aras de procurar traducir este valor en números, la Unión Europea, en la estrategia europea de datos estima que, para el año 2025, el valor de la economía de los datos en la EU27 será de 829.000 millones de euros frente a los 301.000 millones de euros de 2018 y prevé que el número de millones de profesionales de los datos se duplique en 2025, llegando a los 10,9 millones de trabajadores.

El acceso a la información valiosa del Sector Público crea muchos puestos de trabajo que, a su vez, pueden reducir la tasa de desempleo e impulsar la economía de una nación. En otros contextos, los datos llegan incluso a adquirir el valor de salvar vidas, permitiendo que los servicios de emergencia lleguen al lugar de un incidente rápidamente.

Por todo ello, tras ser conscientes de la envergadura de la que se habla cuando se refiere al valor de los datos abiertos, ha de trabajarse en lograr que estos estén actualizados, estandarizados, estructurados, normalizados, descargables, reutilizables, que incluyan un identificador único y que sean permanentes en el tiempo para, verdaderamente poder extraer el máximo valor de los datos abiertos.

El papel de ASEDIE en un mundo de datos

En 1999, en pleno contexto incipiente del actual mundo de datos, nace ASEDIE, con objeto de asociar a aquellas empresas u organismos públicos que, precisamente, tuvieran por objetivo el uso, la reutilización y la distribución de la información y de los datos.

Fue a través de su colaboración con el Sector Público cuando se dio cuenta de la existencia de un desconocimiento generalizado en relación con el Sector Infomediario y su valor. Por este motivo, desde hace diez años se elabora y se publica el Informe Asedie que ofrece datos al céntimo exacto, no obstante, con un desfase de más de un año, dada la imposibilidad para acceder antes a información actualizada. El informe del año 2022, identifica 701 empresas, con un total de 22.638 empleados, y más de 200 millones de euros en ventas. Comparando los datos con el primer informe de 2013, en el que se identificó 444 empresas con 9.971 empleados y casi novecientos millones de facturación, se puede ver que es un Sector sano, en constante crecimiento y con buena proyección de futuro.

Como se viene matizando, calcular y determinar el valor de los datos es una tarea de muy difícil mesura a la par que muy necesaria para hacer funcionar el mundo de hoy. El Portal Europeo de Datos inició en 2015 la elaboración y publicación de un informe sobre el impacto económico de los datos abiertos en Europa. La segunda edición, publicada el pasado 2020, prevé que el valor de los datos abiertos, para 2025, alcance un desarrollo de entre 199.510 y 334.210 millones y en relación a los empleados de datos abiertos, se utilizó las cifras del Informe ASEDIE como base para poder realizar las estimaciones con respecto al número de empleados de esta materia en Europa. De este modo, en 2019 se estima que el número de empleados rondó los 1.09 millones de personas, mientras que en 2025 la previsión es entre 1.12 y 1.97 millones de empleados.

Empresas asociadas a Asedie

Losasociados de Asedie se encargan de recopilar, analizar, trasformar y tratar información del Sector público y/o privado para crear productos de valor añadido destinados a terceras empresas o ciudadanía en general, sirviendo, entre otras funciones, para la toma eficaz de decisiones.

La importancia y el alcance de los servicios que estas empresas aportan al mercado y a la ciudadanía en general quedan reflejados en el volumen y en el tipo de empresas y/o entidades que se valen de sus variados servicios y productos, entre otras son: todas las entidades del IBEX35, entidades financieras que operan en el territorio nacional y parte del extranjero, administraciones públicas, pymes y empresarios individuales… así como cualquier ciudadano o entidades sin ánimo de lucro.

El Sector interactúa con el resto de los sectores generando valor en muchas de sus actividades, por lo que, a la hora de valorar el Sector Infomediario hay que tener en cuenta que crece verticalmente, como el resto de los sectores, pero que también lo hace de forma horizontal. Consecuentemente, esta transversalidad es complicada de valorar, atreviéndonos a decir que es prácticamente imposible.

Ha de llegar a comprenderse que los números no lo son todo, si bien, se continuará la tarea de traducirlos en indicadores, tales como el de la facturación y los puestos de trabajo, para poder seguir transmitiendo una idea lo más fidedigna y tangible posible de las dimensiones reales de este Sector y de las empresas que le dan vida.

Hoy en día hablar de datos es hablar de actualidad, de la realidad que rodea al ciudadano y a las empresas. En el contexto de la globalización, los datos se tratan del recurso que actualmente rige el funcionamiento de los sistemas socioeconómicos. Es por esto que resulta pertinente a la par que necesario comprender en profundidad y con exactitud de que se habla cuando se refiere al valor de los datos, siendo algo en apariencia intangible y difícil de medir.

Queda evidenciado que hablar del futuro del Sector Infomediario es hablar del futuro de los datos, y el futuro de los datos no es otro que el del rumbo de la sociedad, tanto en términos sociales como económicos.

