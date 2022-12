Javier Sánchez-Monge triunfa con su nueva obra de relatos 'Seres solitarios' Comunicae

viernes, 23 de diciembre de 2022, 11:19 h (CET) En su nueva faceta como escritor, el fotoperiodista expone algunas historias de las personas a las que ha retratado por todo el mundo y algunas propias, con la soledad como hilo conductor El prestigioso fotoperiodista Javier Sánchez-Monge Escardó se pone delante del objetivo para mostrar su nueva faceta como escritor con 'Seres solitarios' (editorial Tregolam).

El autor, que ya impactó en el mundo editorial con su obra fotográfica 'El arte de la fotografía documental', publicada por Anaya Photoclub, presenta en esta ocasión una recopilación de relatos, todos ellos verídicos y algunos autobiográficos, de las personas que ha conocido en sus viajes por el mundo y sus experiencias por tierras lejanas.

Para su primer salto de la narración visual a la escrita, el tema central que ha escogido es un sentimiento que no entiende de fronteras ni de culturas: la soledad.

"Hoy en día, a pesar de hallarnos en continúa comunicación gracias a las nuevas tecnologías, jamás nos hemos sentido tan solos. Y si el número de suicidios ha llegado a cifras récord en este mundo moderno es porque estas tecnologías extirpan nuestro modo genuino de socializar. La gente necesita verse, recuperar los encuentros, interaccionar con su familia sin pantallas que se interpongan. […] En este sentido, mi obra expone la soledad que nos desborda. Y como es un denominador común que he presenciado en muchos países y culturas, decidí escribir acerca de ello".

El fotógrafo expone los tres tipos de soledad que existen en este globalizado mundo: la que exige la sociedad, la que se impone el propio individuo y la que inflige el destino.

Así, se narran distintos tipos de vida que, si bien son muy diferentes, todas ellas comparten el mismo dolor arraigado en lo más profundo del ser humano. Los lectores podrán viajar hasta lugares tan remotos como la India, el Amazonas, el Tíbet, Camboya o la taiga rusa, entre otros, para ser testigos de las vidas y las aventuras extremas de las personas de las que se habla, entre ellas, las del propio autor.

La melancolía y la amargura que sienten los protagonistas impregnan toda la narración, en la que también se tratan otros temas tan complejos y existenciales como el significado de moralidad, la construcción de las relaciones personales, la fugacidad del tiempo y del amor, la crueldad humana o la importancia de creer en la posibilidad de que toda situación complicada en la vida puede mejorar en el futuro.

"[…] Cuando has testimoniado acontecimientos desgarradores o sobrecogedores, necesitas escribir sobre ellos".

Los lectores tendrán la oportunidad de conocer qué hay más allá del objetivo, empatizar y emocionarse con cada una de las historias, relatadas con gran sensibilidad y maestría, y reflexionar con cada una de ellas.

'Seres solitarios' es, en esencia, una travesía por el alma humana, por la visión más atormentada de la vida y por las huellas que esta deja en el alma.

"De joven me dolía la soledad, pero con el tiempo he aprendido a amarla. Soy un "ser solitario", pese a que amo a mi mujer, a mi madre y a demás familia y amigos. En resumen: la soledad es un misterio profundamente trascendental para el ser humano, y este, a pesar de que su naturaleza social pugna por aliviarse en la compañía de sus semejantes, se topa con obstáculos insalvables".

La obra de Javier Sánchez-Monge Escardó ya está disponible en las librerías.

