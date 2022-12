Novedades Xiaomi explica cómo encontrar un teléfono perdido Emprendedores de Hoy

jueves, 22 de diciembre de 2022, 11:39 h (CET)

El móvil es un accesorio indispensable para cualquier persona en la actualidad, y su extravío, por cualquier motivo, representa grandes inconvenientes. Más allá de la pérdida económica, esta situación implica perder una gran cantidad de datos e información personal, que puede incluso ser utilizada para fines ilícitos.

Por tal motivo, es importante saber qué hacer ante esta situación y, en especial, cómo encontrar un teléfono Xiaomi perdido, para evitar cualquier problema asociado con el uso fraudulento de la información del propietario. Así lo recalca Novedades Xiaomi, un portal informativo con las principales primicias de los productos tecnológicos en esta marca.

Pautas esenciales para prevenir casos de pérdida del móvil Se pueden tomar varias medidas de seguridad para prevenir o proteger un móvil en caso de pérdida. Una de ellas es configurarlo con contraseña y reconocimiento por huella digital, a fin de impedir que cualquier desconocido acceda a la información personal en él.

Otro aspecto importante a considerar es tener a mano el número IMEI del móvil, el cual suele estar en la caja del dispositivo. Este número es un identificador único del teléfono, y será necesario para denunciar su extravío. Además, se puede instalar una aplicación adicional de seguridad en casos de pérdida o robo.

Por su parte, para encontrar un teléfono perdido se pueden intentar algunas alternativas. La primera es llamar al teléfono para ver si alguien lo encontró y está dispuesto a devolverlo. Sin embargo, en otros casos, como los robos o cuando nadie ha encontrado el móvil, se puede utilizar una innovadora herramienta de Google, llamada find my phone, para rastrear el dispositivo a través de GPS a partir de los datos de la cuenta del usuario, lo que permite localizar su ubicación de forma precisa.

Opciones para recuperar el contenido del móvil extraviado Estas pautas ofrecen un panorama general sobre cómo encontrar un teléfono perdido. Sin embargo, no siempre es posible recuperarlo. En casos de robo, por ejemplo, es probable que el teléfono haya sido apagado o se haya desactivado el GPS, lo que impediría su localización. Para estos casos es importante denunciar formalmente la pérdida del dispositivo, a fin de bloquearlo y así evitar que se puedan extraer de él datos o información personal.

Por otro lado, toda esta información, o gran parte de ella, se puede recuperar eventualmente con facilidad, tanto en móviles Android como iOS. Para ello, es recomendable sincronizar los contenidos del teléfono con la cuenta de Google del usuario, en el primer caso, y con la de iCloud, en el segundo, ya que esto permite recuperar posteriormente todos los archivos alojados en el teléfono extraviado con facilidad.

Además, los teléfonos de Xiaomi y Redmi cuentan con una protección extra antipérdida o extravíos. Gracias a Miui se puede usar la función Xiaomi Cloud que permite, entre otras cosas, localizar el teléfono con su ubicación exacta.

Por su parte, para los aficionados de los productos Xiaomi en particular, se pueden hallar pautas especializadas y consejos sobre las funciones de seguridad de estos móviles en Novedades Xiaomi, uno de los portales más destacados en español sobre las noticias, tendencias y últimas incidencias de esta marca.



