Cosmética silenciosa: una tendencia actual en belleza procedente de marcas como Boutijour y Omorovicza

En una marabunta cosmética en la que las pieles están hipersensibilizadas por un exceso de principios activos, surgen los cosméticos silenciosos, aquellos que mejoran la piel sin llamar tanto la atención a primera vista La tendencia cosmética lleva a buscar cada vez más cosméticos de efecto flash, cargados de altas concentraciones de activos cosméticos que revelen una piel radiante al instante. Sin embargo, hay que tener cuidado con ellos. "Los cosméticos con altas concentraciones de principios que puedan causar actividad celular en la piel son positivos en muchas rutinas, aunque siempre deben ir bajo la prescripción de un experto de cara a evitar irritaciones o efectos secundarios", comenta Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza. "Estamos atendiendo a un aumento en las ratios de hipersensibilidad cutánea. En ocasiones, el origen está en un aumento del estrés, otras son por causas hormonales, pero, muchísimas de ellas, ocurren por utilizar productos de belleza más intensivos de lo recomendable", añade Isabel Reverte, responsable de formación de la firma Rosalique, especializada en pieles sensibles.

Los cosméticos silenciosos

Es en esta parte del juego donde entran los cosméticos silenciosos, "productos que, de primeras, no sabríamos decir si están haciendo o no algo por nuestra piel, pero que, cuando llevamos usándolos de dos a tres meses, notamos un cambio radical y generalizado", añade Raquel González, cosmetóloga y directora de formación de la firma Perricone MD, quien añade que: "para muchas pieles son fundamentales. Cuando me hablan de qué hace uno de nuestros productos estrella, Cold Plasma Plus+ Advanced Serum Concentrate, siempre digo que no sabrías describir que efecto ofrece, pero la cuestión es que notas que mejora tu piel. Y esa es la clave, son cosméticos que no tienen un efecto flash, pero con un uso continuado, sus fórmulas son igual de poderosas para mantener la piel en condiciones óptimas y dejarlas radiantes".

¿Qué diferencia a un cosmético silencioso de uno "ruidoso"?

Cuando se habla de cosmética ruidosa, más que ruidosa en sí, se trata de aquella que es notoria de forma inmediata, la que aporta efecto flash. "Son productos que suelen llevar una alta concentración de activos y que tienden a incluir principios como los alfa o betahidroxiácidos, los retinoides, o incluso juegan con los pigmentos minerales para mejorar el tono de la piel", dice Sonia Ferreiro, quien es cosmetóloga y biotecnóloga, además de responsable técnica de la firma Ambari Beauty en España.



En contraposición, los cosméticos silenciosos "van tratando la piel poco a poco, de forma continuada pero sin pausa, consiguiendo un tratamiento imprescindible para que la piel se vea bien a largo plazo", explica Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.

Cosmética silenciosa vs el minimalismo cosmético

Hace un tiempo, se puso de moda hablar del minimalismo cosmético, una teoría que abogaba por el menos es más y por usar solo un producto de cosmética o dos, si se añade un limpiador. Sin embargo, los estudios defienden que una rutina de varios pasos suele revelar pieles más sanas a medio y largo plazo. Mientras que el minimalismo defiende el uso de pocos productos, la cosmética silenciosa va en pro del uso de rutinas completas con productos que trabajan paulatinamente.

¿Es mejor un cosmético silencioso que uno de efecto flash?

La conclusión que se saca al hablar con estas ases de la cosmética es, por una parte, que depende mucho de cada persona y, por otra, que ambos son beneficiosos según cada caso. En palabras de Bella Hurtado, de la firma Boutijour: "cuando una piel está poco acondicionada, puede beneficiarse de un producto flash, pero luego deberá mantener los resultados con cosméticos silenciosos. No hacerlo de este modo es similar a hacerse un facial en un centro de belleza y luego no volver a tocarse la piel en meses".



En otro orden, cabe decir que, "al llevar normalmente más carga de principio activo, los cosméticos de efecto flash no suelen ser tan beneficiosos para las pieles más sensibles, sobre todo en lo que se refiere a ácidos exfoliantes o a retinoides", comenta Marta Agustí, responsable técnica de la plataforma online de belleza Purenichelab.com.



En conclusión, si se tiene una piel resistente, se puede usar un cosmético flash que dé el pistoletazo de salida para luego continuar con una rutina de mantenimiento menos contundente. Si la piel tiene ciertos condicionamientos, como la rosácea o la psoriasis, se debe acudir a un experto o experta que prescriba, evitando cualquier impacto repentino sobre la piel.

Opciones de productos silenciosos

Como decía la experta de Perricone MD, Cold Plasma Plus+ Advanced Serum Concentrate es la representación absoluta de un producto silencioso. De primeras, no se nota que haga nada en concreto, pero con el paso de los días, la piel va cambiando drásticamente. Consigue aportar al rostro un efecto "buena cara" permanente al restablecer un equilibrio absoluto dentro de ella. Trabaja con principios como el tripéptido de cobre para mejorar la elasticidad y firmeza del rostro; Omegas 3, 6 y 9 para reforzar la función barrera de la piel y aportarle ácidos grasos esenciales; y vitamina C, Ester, una forma ultra estable de vitamina C altamente eficaz para mejorar la síntesis de colágeno, unificar el tono de la piel e iluminarla. 163€ en Perriconemd.es

Bakuchiol Peptides de Medik8 es silencioso, sí, pero eficaz. Trabaja con 1,25% de bakuchiol puro, la alternativa natural al retinol y una propuesta perfecta para quienes los retinoides les dan pánico, ya que se evitan todos los posibles efectos secundarios al inicio de lo uso. Bakuchiol Peptides va poquito a poquito, pero a largo plazo ofrece resultados similares a los de los diferentes derivados de la vitamina A, como el retinol tradicional. En general, reduce la apariencia de las líneas y las arrugas, mejora la textura y unifica el tono general. Se completa con péptidos iluminadores de la piel y con centella asiática calmante. 64€ en Medik8.es.

Oxigen Booster de Omorovicza es otro de esos sueros que, discretamente, van mejorando la piel, sobre todo a nivel de hidratación y detoxificación, lo que repercute también en una mayor sensación de elasticidad, luminosidad y vitalidad. Por un lado, administra moléculas de oxígeno al tejido, además de aportarle ácido hialurónico, gluconato de cobre, polisacáridos y un complejo termal exclusivo de la firma que aprovecha todos los beneficios minerales de las aguas del lago Héviz de Hungría. 69€ en Purenichelab.com.

Anti-Ageing Rich Repair Nourishing Cream de Aromatherapy Associates se encarga de nutrir delicadamente las pieles que, por el paso de la edad, puedan presentar síntomas de resequedad. Con esta filosofía de cosmética silenciosa, va enriqueciendo la piel poco a poco. Trabaja con aceites de Inca Inchi y de Cupacu que son ricos en ácidos grasos para asegurar una función-barrera de la piel. La fórmula también añade rosa equilibrante. ¿Qué notar con ella? Cuando se lleva usando un mes se aprecia una piel luminosa, rica, nutrida y llena de vitalidad. 95€ en Purenichelab.com.

El círculo lo cierra Lotus Leaf Anti-Pollution Repairing Toner de Boutijour, un tónico-esencia que deja la piel con aspecto descansado con su uso prolongado. El rostro queda uniforme y luminoso. Destaca por su gran poder antioxidante que protege a la piel del estrés oxidativo y de la contaminación y lo hace desde una aproximación diferente y con tintes asiáticos. Lleva loto de agua combinado con un complejo de patente propia rico en flavonoides. Esta esencia acondiciona la piel al tiempo que ofrece efecto booster sobre todos los cosméticos que se vayan a utilizar a posteriori. 48€ en Mumona.com o en Purenichelab.com.